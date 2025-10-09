Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ING abrirá una nueva oficina 'flagship' en el centro de Madrid a mediados de 2026. R. C.

ING prevé captar 330.000 nuevos clientes en España este año, la mitad menores de 36 años

La entidad se lanza al negocio de banca privada y en el de criptomonedas a través de productos cotizados

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:02

Comenta

ING busca nuevas vías para seguir creciendo en España después de un 2025 que la entidad prevé cerrar con 330.000 nuevos clientes, casi un ... 50% menores de 36 años. Más allá de productos estrella como su cuenta nómina, donde también logrará récord de captación, la entidad está notando un especial impulso derivado del mercado hipotecario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  4. 4 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  5. 5 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  6. 6 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  7. 7 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  8. 8 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  9. 9 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  10. 10 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ING prevé captar 330.000 nuevos clientes en España este año, la mitad menores de 36 años

ING prevé captar 330.000 nuevos clientes en España este año, la mitad menores de 36 años