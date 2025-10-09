ING prevé captar 330.000 nuevos clientes en España este año, la mitad menores de 36 años

ING busca nuevas vías para seguir creciendo en España después de un 2025 que la entidad prevé cerrar con 330.000 nuevos clientes, casi un ... 50% menores de 36 años. Más allá de productos estrella como su cuenta nómina, donde también logrará récord de captación, la entidad está notando un especial impulso derivado del mercado hipotecario.

En concreto, la producción actual ya es un 28% superior a la de hace un año, impulsada principalmente por la Hipoteca Joven. «La entidad ya ha ayudado a más de 10.000 jóvenes en la compra de su primera vivienda», apuntan desde el banco. Cifras que ponen a tiro alcanzar una cuota de mercado del 5% al cierre del ejercicio en este segmento de negocio, según sus estimaciones.

Del mismo modo, el banco ha logrado duplicar su negocio de fondos en tan solo tres años, superando los 7.000 millones de euros. La actividad de su bróker también ha registrado un fuerte impulso, creciendo un 38% frente a 2024 y logrando captar la atención de los más jóvenes, que han aumentado un 15% en los últimos 12 meses.

En este punto, la entidad no quiere quedarse fuera de la tendencia y, al igual que ya han hecho otros como BBVA y Openbank, ha decidido empezar a dar acceso a sus clientes al mercado de criptomonedas. Un servicio que pondrán en marcha antes de que finalice el año, tras las autorizaciones correspondientes, y que desarrollará sin asesoramiento a través de los denominados ETP (productos cotizados) de criptodivisas.

ING también lanzará en los próximos meses dos nuevas áreas de negocioen España, banca privada, prevista para 2026 y empezando por los propios clientes del banco que requieren de este servicio, y banca para pymes, en 2027.