Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La gestora de fondos de inversión de Unicaja cerrará el año con un patrimonio de más de 13.000 millones

En este 2025 la entidad ha captado el 8% de todas las suscripciones netas que ha registrado el sector en España

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

La gestora de fondos de inversión de Unicaja, Unicaja Asset Management después de que el grupo bancario con sede en Málaga la rebautizara la pasada ... primavera desde su originaria marca Unigest, prevé cerrar el año con más de 13.000 millones de euros en activos bajo gestión, lo que supone un crecimiento del 25% con respecto al cierre del ejercicio 2024, cuando el patrimonio gestionado en fondos de inversión de la firma superó los 10.000 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  5. 5 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  6. 6 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  7. 7 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  8. 8 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  9. 9 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  10. 10 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La gestora de fondos de inversión de Unicaja cerrará el año con un patrimonio de más de 13.000 millones

La gestora de fondos de inversión de Unicaja cerrará el año con un patrimonio de más de 13.000 millones