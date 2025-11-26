La gestora de fondos de inversión de Unicaja cerrará el año con un patrimonio de más de 13.000 millones

La gestora de fondos de inversión de Unicaja, Unicaja Asset Management después de que el grupo bancario con sede en Málaga la rebautizara la pasada ... primavera desde su originaria marca Unigest, prevé cerrar el año con más de 13.000 millones de euros en activos bajo gestión, lo que supone un crecimiento del 25% con respecto al cierre del ejercicio 2024, cuando el patrimonio gestionado en fondos de inversión de la firma superó los 10.000 millones de euros.

Este crecimiento se sustenta fundamentalmente en las suscripciones netas, es decir, en la entrada de dinero nuevo procedente de los clientes que han confiado en la gama de productos de la marca. Esas suscripciones netas ascienden a los 2.200 millones de euros, cifra un 40% superior a la registrada en 2024. A ello hay que sumar también la contribución de la revalorización de los activos, dado que, hasta el momento, el año ha sido muy bueno para las acciones y otros instrumentos cotizados. Estos más de 2.200 millones que se han invertido en los fondos que gestiona Unicaja AM en lo que llevamos de año representan un 8% de las entradas de dinero que ha registrado el conjunto del sector de la gestión de patrimonios en España este año.

Unicaja Asset Management llegaba la pasada primavera a un acuerdo de colaboración preferente con BlackRock, la gestora de fondos de inversión más grande del mundo por el volumen de sus activos (está por encima de los 11 billones de euros la cifra de su patrimonio). El grupo también ha llegado a alianzas similares con otras gestoras internacionales, como Allianz Global Investors, que se encuentra entre las diez más importantes del mundo, así como con Candriam. En su momento, Unicaja manifestó que el objetivo de esos acuerdos es potenciar el crecimiento de los fondos de inversión multiactivos -aquellos que pueden invertir tanto en deuda como en bolsa, así como en materias primas, entre otros, y de todas las geografías-.

A día de hoy, según el comunicado remitido este miércoles por el banco, las alianzas con estas gestoras internacionales han permitido ampliar y optimizar la propuesta de productos, además de transformar el modelo de negocio, con formación especializada para la red comercial, mayor personalización de la oferta y una visión de mercado más global.

De acuerdo con el plan estratégico 2025-2027 que presentó el grupo financiero el pasado mes de febrero, uno de los propósitos de la entidad es darle un impulso mayor a la banca privada y personal, con la potenciación de su gestora, además de con el lanzamiento de nuevos productos, así como herramientas de planificación y asesoramiento. Con ello, el objetivo es que el peso de los recursos fuera de balance (es decir, los que no son créditos y depósitos) pase del 26% del año 2024 hasta el 30% en 2027. Otra misión que se ha marcado el grupo con esta estrategia es ganar 200.000 clientes netos de aquí a tres años.

Unicaja también destaca a través de un comunicado el hincapié que está poniendo tanto en la gestión activa (es decir, en los movimientos que los gestores hacen del dinero para aprovechar las mejores oportunidades o evitar los riesgos), además de en la toma en consideración de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo).