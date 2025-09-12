Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, junto al consejero delegado del banco, César González-Bueno. Efe

El consejo del Sabadell recomienda no acudir a la opa de BBVA: «Destruye valor para los accionistas»

David Guzmán, uno de los principales inversores de la catalana, se abstiene en la aprobación del documento, pero rechazará la oferta si no hay una mejora de precio

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:53

Banco Sabadell recomienda a sus accionistas no acudir a la opa de BBVA. Tras una reunión del consejo de administración celebrada hasta última hora de ... ayer, la entidad ha hecho público el informe motivado sobre la oferta del banco vasco en el que, por ley, debe exponer sus observaciones a favor o en contra de la operación. Y el documento depara pocas sorpresas tras más de 16 meses de firme oposición a los planes de la entidad presidida por Carlos Torres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  3. 3 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  4. 4 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  5. 5 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  6. 6 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  7. 7 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  8. 8 Dos vecinas vencen a su comunidad en el Supremo: las reconoce como legítimas propietarias de dos trasteros tras 30 años de uso exclusivo
  9. 9

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  10. 10

    La factura de Jesús Gil en Marbella continúa: 16,7 millones de euros más tras una avalancha de denuncias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El consejo del Sabadell recomienda no acudir a la opa de BBVA: «Destruye valor para los accionistas»

El consejo del Sabadell recomienda no acudir a la opa de BBVA: «Destruye valor para los accionistas»