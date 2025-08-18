Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cajamar habilita una línea de financiación de 20 millones para los afectados por los incendios en Cádiz y otras regiones

Son recursos destinados a anticipar las indemnizaciones de los seguros y a financiar a familias cuyas propiedades se han visto afectadas

SUR

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:03

Cajamar ha activado una línea especial de financiación en condiciones preferentes por un importe total de 20 millones de euros para empresas y familias afectadas ... por los incendios forestales en diversas localidades de la provincia de Cádiz. Esta línea, que también está destinada a los afectados por los incendios de Castilla y León, Extremadura, Galicia, Cantabria y Asturias, está enfocada al anticipo de las indemnizaciones de los seguros y a financiación para todas aquellas familias que han visto afectadas sus propiedades, así como para que las empresas puedan reparar los daños causados por el fuego y que puedan recuperar la normalidad en el menor plazo posible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  2. 2 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  3. 3 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  4. 4 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  5. 5

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  6. 6 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  7. 7 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  8. 8 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  9. 9

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  10. 10 Una roca entra en la atmósfera a 239.000 km/h y genera una gran bola de fuego que sobrevuela Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cajamar habilita una línea de financiación de 20 millones para los afectados por los incendios en Cádiz y otras regiones

Cajamar habilita una línea de financiación de 20 millones para los afectados por los incendios en Cádiz y otras regiones