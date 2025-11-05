Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Oficina de Cajamar Sur

Cajamar gana 263 millones hasta septiembre, un 6,9% más

La entidad andaluza destaca el aumento de la actividad crediticia y la bajada de la morosidad

Sur

Sur

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:34

Grupo Cajamar ganó 263 millones en el tercer trimestre del año, un 6,9% que en el mismo periodo del año anterior, gracias al « ... crecimiento del margen bruto y al moderado incremento de los gastos de explotación». La entidad ha celebrado hoy «unos sólidos resultados que permiten elevar la solvencia, mantener la rentabilidad y mejorar la eficiencia». Asimismo, la entidad sigue diversificando su cartera crediticia, a la vez, que sigue reduciendo su tasa de morosidad situándola en el 1,76%, «entre las más bajas de las principales entidades españolas», destacan sus portavoces a través de un comunicado.

