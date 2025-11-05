Cajamar gana 263 millones hasta septiembre, un 6,9% más

Grupo Cajamar ganó 263 millones en el tercer trimestre del año, un 6,9% que en el mismo periodo del año anterior, gracias al « ... crecimiento del margen bruto y al moderado incremento de los gastos de explotación». La entidad ha celebrado hoy «unos sólidos resultados que permiten elevar la solvencia, mantener la rentabilidad y mejorar la eficiencia». Asimismo, la entidad sigue diversificando su cartera crediticia, a la vez, que sigue reduciendo su tasa de morosidad situándola en el 1,76%, «entre las más bajas de las principales entidades españolas», destacan sus portavoces a través de un comunicado.

Este escenario ha llevado a la agencia de calificación DBRS Morningstar a elevar el rating a largo plazo de Grupo Cooperativo Cajamar a BBB, reafirmando la tendencia positiva de todas las calificaciones. Desde el año 2024, Grupo Cajamar tiene rating de grado de inversión de las tres agencias que la califican, S&P, Fitch Ratings y DBRS Morningstar.

A pesar del contexto actual de tipos de interés, el margen bruto mantiene su fortaleza y crece un 3,8% hasta los 1.239 millones de euros, favorecido por el resultado de las comisiones y las diferencias de cambio, un 8,2% superior y de los negocios conjuntos, en un 11,5 %. Por su parte, la moderación de los gastos de explotación, con un crecimiento del 2,9%, favorece el incremento del margen de explotación hasta el 4,5% hasta los 678,5 millones, mejorando la ratio de eficiencia y situándola en el 45,3%.

Con todos estos ingredientes, el resultado antes de impuestos asciende hasta los 344,5 millones de euros, un 17,6 % más que en el mismo periodo del año anterior. Tras descontar los impuestos, el resultado consolidado neto se sitúa en 263 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,9 % interanual. Así, la rentabilidad (ROE) se sitúa en el 7,8 % en el tercer trimestre del año.

Actividad comercial

El volumen de negocio gestionado de Cajamar ha continuado aumentando hasta los 109.622 millones de euros, mientras que los activos totales, con un crecimiento del 3,6 %, suman 63.364 millones. «La actividad comercial sigue progresando favorablemente, con un incremento de la inversión crediticia del 10,6%, destacando la financiación a empresas con un aumento del 17,6%», expresa la entidad. Asimismo, los recursos gestionados minoristas crecen un 9,9%, impulsados tanto por la buena evolución de los recursos minoristas de balance, que aumentan un 6,5%, como de los recursos fuera de balance, que lo hacen en un 24,9%, y donde destaca el dinamismo en la comercialización de los fondos de inversión, con un aumento del 36,5%, muy por encima de la media del sector, que se sitúa en el 12,7 %. En consecuencia, la cuota de mercado de créditos crece hasta el 3,1% y la de depósitos hasta el 2,88%.

La diversificada cartera crediticia sustenta su liderazgo en financiación al sector agroalimentario, estratégico para el grupo, con un 15,1% de cuota de mercado. De la nueva financiación empresarial concedida, el 40,3% se ha destinado al sector agroalimentario, el 30,8% a grandes empresas, el 17,5% a pequeños negocios, y el 11,5 % a pymes.

Captación de clientes

El crecimiento del negocio también ha estado impulsado por la captación de nuevos clientes, que se ha incrementado un 2,4% respecto al cierre de septiembre del año anterior, superando los 3,9 millones, que son atendidos por los 5.141 profesionales de las entidades del Grupo Cooperativo Cajamar, a través de sus 952 oficinas y ventanillas rurales, incluyendo las 12 oficinas móviles itinerantes que proporcionan servicios financieros a 78 localidades de entre 170 y 1.500 habitantes. Asimismo, la clientela también tiene a su disposición sus canales digitales: app, banca digital y banca electrónica.

Solvencia y morosidad

La entidad también destaca el incremento de los recursos propios computables en un 10,2% interanua, mientras que el coeficiente de solvencia 'phased in' se sitúa en el 16,4 % y la ratio CET 1 'phased in' lo hace en el 14,2 %. «Estas cifras permiten a Grupo Cajamar mantener colchones holgados sobre los requerimientos regulatorios en materia de solvencia, anotando un exceso de 930 millones de euros», afirman sus portavoces. La ratio MREL se sitúa en el 24,4%, con un colchón de 1,8 puntos sobre el requerimiento vigente establecido para el 26 de febrero de 2025.

A cierre de septiembre, la tasa de morosidad se sitúa en el 1,76%, gracias a la reducción de los riesgos dudosos totales, en un -5,5%. Por su parte, la tasa de cobertura de la morosidad se incrementa 15,4 puntos porcentuales hasta el 85,5%, mientras que los activos adjudicados netos descienden un -45,4%, lo que mejora la ratio de adjudicados, hasta el 0,34%, y la ratio de activo irregular neto, se sitúa en el 0,62%.

El avance de los recursos gestionados minoristas y el acceso a los mercados mayoristas permiten a Grupo Cajamar mantener una posición de liquidez «confortable», según su comunicado. Cuenta con una ratio de cobertura de liquidez (LCR) del 206,1%, una ratio de financiación estable neta (NSFR) del 144,4% y una ratio Loan to Deposit (LTD) del 82,8%. Además, dispone de una capacidad de emisión de nuevas cédulas hipotecarias por importe de 4.079 millones de euros.