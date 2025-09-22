BBVA mejora un 10% su oferta para hacerse con el Sabadell

BBVA, como siempre negó pero todos los analistas auguraban, ha terminado por mejorar la oferta por el Banco Sabadell. Lo ha hecho en un 10% ... y 24 horas antes de que venza el plazo para realizarlo. La entidad presidida por Carlos Torres ha comunicado en la primera hora de este lunes a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) una modificación de su propuesta de canje. Lo que hasta ahora era una acción de BBVA y 70 céntimos por cada 5,5483 títulos del Sabadell, será ahora un pago solo en acciones en el que el banco vasco dará uno de sus títulos por cada 4,8376 de la entidad catalana.

El cambio supone una mejora del 10% sobre la valoración del mercado. Además, al eliminar el metálico evita el.impacto fiscal sobre los accionistas del Sabadell que acudan a la opa. Según había señalado la Agencia Tributaria, el pago en metálico a los accionistas más veteranos del Sabadell y lo iba a considerar al 100% como plusvalía, con lo que agravaba el pago de impuestos. Había sido un elemento que el Sabadell había venido señalando.

El.movimiento llega 24 horas antes de quebacabe el plazo para cambiar la.oferta y supone una rectificación de BBVA. Su presidente, Carlos Torres, había mantenido hasta ahora la negativa a cualquier cambio en la oferta. Una posición que había centrado una dura pugna dialéctica entre ambas entidades. Desde el Sabadell habían intensificado un mensaje de duda sobre esa posición con la esperanza de una mejora. La entidad catalana, recuerda El Correo, siempre había acusado a la oferta vasca de infravalorado.