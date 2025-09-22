Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Torres, presidente del BBVA. E. C.

BBVA mejora un 10% su oferta para hacerse con el Sabadell

El banco vasco ofrece pagar todo en acciones y suaviza asi el impacto fiscal a los accionistas de la entidad catalana

Lucas Irigoyen

Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:18

BBVA, como siempre negó pero todos los analistas auguraban, ha terminado por mejorar la oferta por el Banco Sabadell. Lo ha hecho en un 10% ... y 24 horas antes de que venza el plazo para realizarlo. La entidad presidida por Carlos Torres ha comunicado en la primera hora de este lunes a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) una modificación de su propuesta de canje. Lo que hasta ahora era una acción de BBVA y 70 céntimos por cada 5,5483 títulos del Sabadell, será ahora un pago solo en acciones en el que el banco vasco dará uno de sus títulos por cada 4,8376 de la entidad catalana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  2. 2 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  3. 3 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  4. 4

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  5. 5 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  6. 6

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  7. 7 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  8. 8

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas
  9. 9

    Los rostros de Los Asperones
  10. 10

    El Unicaja prolonga su reinado intercontinental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur BBVA mejora un 10% su oferta para hacerse con el Sabadell

BBVA mejora un 10% su oferta para hacerse con el Sabadell