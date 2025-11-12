BBVA impulsa la expansión internacional de más de 20.300 pymes andaluzas
El banco ofrece una solución integral para que las empresas puedan analizar su potencial exportador, identificar oportunidades y gestionar su estrategia comercial en el exterior
Sur
Málaga
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:03
BBVA ha acompañado a 128.500 pequeñas y medianas empresas españolas en su proceso de internacionalización, hasta septiembre de 2025, impulsando su competitividad y presencia ... en nuevos mercados. Del total, más de 20.300 son pymes y empresas de Andalucía. El banco pone a disposición de las pymes una solución integral para que puedan analizar su potencial exportador, identificar oportunidades y gestionar su estrategia comercial en el exterior de forma sencilla, ágil y digital.
En línea con su objetivo de potenciar el crecimiento y la competitividad de las empresas españolas, BBVA complementa este acompañamiento con soluciones innovadoras que simplifican el proceso de internacionalización. Entre las herramientas disponibles destacan un test de autodiagnóstico exportador, que permite a las empresas conocer su grado de preparación para operar en el exterior y una herramienta que recomienda los mercados más adecuados según el producto o servicio de cada compañía, ambos ofrecidos por Oftex, en virtud del convenio de colaboración suscrito con el banco.
Además, las pymes pueden acceder a un servicio de identificación de clientes internacionales y a la gestión comercial de las oportunidades generadas. Estas soluciones ayudan a las empresas a definir y ejecutar su hoja de ruta internacional con el apoyo de expertos en comercio exterior.
Para aquellas compañías que buscan ampliar su red de proveedores o explorar nuevas cadenas de suministro, el cliente tendrá a su disposición un identificador de proveedores internacionales y un servicio de consultoría personalizada sobre comercio exterior. Con esta oferta, el banco refuerza su compromiso de ayudar a las pymes en sus planes de crecimiento, facilitándoles recursos concretos para abordar con éxito su expansión internacional.
«Queremos que las empresas den el salto al exterior con seguridad y acompañadas de la mano del mejor talento, con nuestro equipo de especialistas en comercio exterior. Gestores especializados que conocen a la perfección a la empresa cliente para poder brindar apoyo personalizado desde el primer momento», explica el director de Comercio Exterior de Pymes de BBVA en España, Juan José Fuentes Saiz de Bustamante: «Nuestra prioridad es ofrecer soluciones reales y accesibles para que las pymes españolas puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados internacionales y aprovechar todas las oportunidades que ofrece la globalización».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión