BBVA impulsa la expansión internacional de más de 20.300 pymes andaluzas

BBVA ha acompañado a 128.500 pequeñas y medianas empresas españolas en su proceso de internacionalización, hasta septiembre de 2025, impulsando su competitividad y presencia ... en nuevos mercados. Del total, más de 20.300 son pymes y empresas de Andalucía. El banco pone a disposición de las pymes una solución integral para que puedan analizar su potencial exportador, identificar oportunidades y gestionar su estrategia comercial en el exterior de forma sencilla, ágil y digital.

En línea con su objetivo de potenciar el crecimiento y la competitividad de las empresas españolas, BBVA complementa este acompañamiento con soluciones innovadoras que simplifican el proceso de internacionalización. Entre las herramientas disponibles destacan un test de autodiagnóstico exportador, que permite a las empresas conocer su grado de preparación para operar en el exterior y una herramienta que recomienda los mercados más adecuados según el producto o servicio de cada compañía, ambos ofrecidos por Oftex, en virtud del convenio de colaboración suscrito con el banco.

Además, las pymes pueden acceder a un servicio de identificación de clientes internacionales y a la gestión comercial de las oportunidades generadas. Estas soluciones ayudan a las empresas a definir y ejecutar su hoja de ruta internacional con el apoyo de expertos en comercio exterior.

Para aquellas compañías que buscan ampliar su red de proveedores o explorar nuevas cadenas de suministro, el cliente tendrá a su disposición un identificador de proveedores internacionales y un servicio de consultoría personalizada sobre comercio exterior. Con esta oferta, el banco refuerza su compromiso de ayudar a las pymes en sus planes de crecimiento, facilitándoles recursos concretos para abordar con éxito su expansión internacional.

«Queremos que las empresas den el salto al exterior con seguridad y acompañadas de la mano del mejor talento, con nuestro equipo de especialistas en comercio exterior. Gestores especializados que conocen a la perfección a la empresa cliente para poder brindar apoyo personalizado desde el primer momento», explica el director de Comercio Exterior de Pymes de BBVA en España, Juan José Fuentes Saiz de Bustamante: «Nuestra prioridad es ofrecer soluciones reales y accesibles para que las pymes españolas puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados internacionales y aprovechar todas las oportunidades que ofrece la globalización».