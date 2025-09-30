Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Botín, presidenta de Banco Santander. R. C.

Banco Santander eleva un 15% el dividendo y pagará 11,5 céntimos por acción en efectivo en noviembre

La entidad presidida por Ana Botín abonará en total unos 3.400 millones de euros a cuenta de 2025 entre 'cash' y acciones

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:49

Banco Santander se suma a la fiebre del dividendo que ha vuelto a situar al sector bancario español entre los más generosos del mercado. El ... Consejo de Administración de la entidad ha acordado el pago en efectivo de 11,5 céntimos de euro por acción en noviembre con cargo a los resultados de 2025, lo que implica un aumento del 15% respecto al año anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  2. 2 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  3. 3 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  4. 4

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  5. 5 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  6. 6 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  7. 7 La Comic-Con Málaga evidencia la urgencia de ampliar el Palacio de Ferias
  8. 8 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  9. 9 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  10. 10 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Banco Santander eleva un 15% el dividendo y pagará 11,5 céntimos por acción en efectivo en noviembre

Banco Santander eleva un 15% el dividendo y pagará 11,5 céntimos por acción en efectivo en noviembre