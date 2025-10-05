Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre

La autoridad bancaria supervisará los límites restrictivos detectados por la OCU, que dificultan el acceso a las transferencias inmediatas.

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:22

Comenta

La entrada en vigor de una directiva europea el pasado 9 de enero conllevó un cambio relevante en las transferencias bancarias. ¿Su directriz? El precio ... de una transferencia inmediata debe ser, como máximo, igual que el de una ordinaria. Dichas operaciones deberán permitirse como alternativa -al mismo coste- con ejecución instantáneo, de 20 segundos, las 24 horas del día de todos los días del año, incluidos los festivos. Todos los bancos que operan en la zona euro están obligados a disponer de este servicio antes del 9 de octubre. La fecha límite para acogerse a esta directiva, pues, vence en un par de semanas. «El Reglamento sobre transferencias inmediatas aprobado en marzo de 2024 obliga a todas las entidades a ofrecerlas antes del 9 de octubre de 2025. Si tu banco aún no lo ha hecho, tiene hasta entonces», indica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  2. 2 Calor de agosto, noches tropicales y posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga
  3. 3 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
  4. 4

    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»
  5. 5

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  6. 6 Cuidado con el mensaje de tu banco sobre una supuesta transferencia: alertan de una nueva estafa
  7. 7 El aviso de la OMS sobre la vacunación frente a la gripe aviar
  8. 8 Más de cuatro mil personas exigen en Málaga «paz y justicia» para Palestina y la liberación de los activistas de la flotilla
  9. 9 Evacuado al hospital tras una colisión entre dos vehículos en la A-7 a la altura de Estepona
  10. 10

    El hermano de un activista malagueño encarcelado en Israel: «Dicen que no han sufrido abusos físicos, pero sí privaciones de sueño y humillaciones»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre

El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre