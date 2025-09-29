Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un autónomo, al frente de su pequeño taller de coches. Antonio López Díaz

El nuevo sistema de cotización de los autónomos recauda más que antes

El Gobierno avanza en las nuevas cuotas para desplegar a partir del año que viene y modificará el cese de actividad para mejorarlo

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:18

Objetivo cumplido: el nuevo sistema de cotización para los autónomos ha conseguido recaudar en su primer año de despliegue más que antes. Así se lo ... comunicó el Ministerio de Seguridad Social a los agentes sociales en la reunión que mantuvieron este lunes para avanzar en los nuevos tramos de cotización para el año que viene y siguientes, una reunión que han calificado como «positiva».

