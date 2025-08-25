Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Negocio familiar cerrado. Ivan Arlandis

Los jueces abren la puerta a perdonar la deuda pública de los autónomos

Varias sentencias permiten cancelar deuda pública más allá del límite de 10.000 euros con Hacienda y la Seguridad Social

José A. González

José A. González

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:22

Cada vez hay más resoluciones que cuestionan los límites de la Ley de Segunda Oportunidad. En concreto, se centran en los 10.000 euros de ... deuda con Hacienda y Seguridad Social que marca el artículo 489.1.5º del Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, que refundió la Ley 25/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Hasta ahora, los autónomos y personas físicas sin actividad podían, dependiendo de cada caso, ver totalmente canceladas sus deudas con bancos y entidades privadas, pero en el caso del crédito público, si se superaba ese límite quedaba fuera y «eso contraviene el espíritu de la directiva europea», señalan las patronales de los trabajadores por cuenta propia.

