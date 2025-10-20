Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. E. P.

El Gobierno recula y propondrá congelar las cuotas de un tercio de los autónomos en 2026, los que menos ganan

La ministra Elma Saiz presentará un nuevo texto en el que mantendrá las mismas cotizaciones para los tres primeros tramos, aquellos que ganan menos de 1.166 euros

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:01

Comenta

Tras la oleada de críticas desde la patronal, los sindicatos y los grupos parlamentarios, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha ... escuchado también el clamor popular y rectifica el incremento generalizado de las cotizaciones de los autónomos a partir del año que viene. Así, presentará este lunes en la mesa del diálogo social una nueva propuesta en la que se plantea generan las cuotas de los trabajadores por cuenta propia que menos ganan, según avanzó este lunes en una entrevista concedida al País.

