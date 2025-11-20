Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Amancio Ortega EFE

Amancio Ortega se convierte de nuevo en casero de Amazon tras comprar un inmueble en Vancouver por 680 millones

A primeros del mes de septiembre, también adquirió el hotel de cuatro estrellas Avani Museum Quarter Amsterdam a Minor, antigua NH Hoteles, por valor de 85 millones de euros

EP

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:48

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, a través su brazo inversor Pontegadea, continúa con sus inversiones inmobiliarias en Canadá tras comprar un ... edificio de oficinas en Vancouver, alquilado a Amazon, por un importe de 1.100 millones de dólares canadienses (680 millones de euros), según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación.

