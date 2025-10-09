Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Plantaciones de limoneros en el Valle del Guadalhorce, una de las principales zonas de regadío de Málaga. SUR

Un verano de esfuerzo en los riegos del Guadalhorce

Balance ·

Las lluvias aliviaron el campo malagueño, pero los fallos en el sistema marcaron la campaña

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

La campaña de riegos de este verano en el Valle del Guadalhorce deja un balance de claros y oscuros. Aunque las lluvias y las danas ... registradas en distintos momentos de la temporada permitieron cierta recuperación de los recursos hídricos, los problemas de gestión, las averías y los retrasos en las infraestructuras volvieron a poner a prueba al sistema. Desde Aprema valoran positivamente el esfuerzo realizado por los regantes, que una vez más tuvieron que adaptarse a un contexto cambiante y lleno de imprevistos.

