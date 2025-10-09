Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario general de COAG en Málaga, Antonio Rodríguez, en su explotación ganadera en Sedella. SUR

Antonio Rodríguez. Secretario de COAG en Málaga

«La sequía no se ha terminado en absoluto. Necesitamos la desaladora de la Axarquía»

El responsable de la organización agraria reclama agilizar la infraestructura y mejorar las aguas regeneradas para el riego

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Hijo y nieto de cabreros de Sedella, Antonio Rodríguez lleva desde los 15 años criando cabras malagueñas en las estribaciones de la Sierra Tejeda, a ... la los pies de La Maroma. A sus 55 años, desde 2017 es el secretario general de la Confederación de Organizaciones Agrarias (COAG) en Málaga. En esta entrevista repasa las principales cuestiones que afronta el sector primario en la provincia, con la vista puesta en el nuevo año hidrológico que acaba de arrancar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  2. 2 El Ayuntamiento de Málaga ofrece 266 plazas de empleo público: este es el listado de plazas disponibles
  3. 3 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara
  4. 4 Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe
  5. 5

    Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  6. 6 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  7. 7

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  8. 8

    Absentismo laboral: cada vez más bajas y más largas
  9. 9

    Las carreras ilegales adelantan a la Policía
  10. 10 Las familias visitan a sus muertos: «Llevamos desde junio poniendo bote para las flores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «La sequía no se ha terminado en absoluto. Necesitamos la desaladora de la Axarquía»

«La sequía no se ha terminado en absoluto. Necesitamos la desaladora de la Axarquía»