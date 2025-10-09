El Queso de Burgos ya cuenta con su IGP
SUR
Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00
La Unión Europea ha publicado ya el reglamento que registra como nueva Indicación Geográfica Protegida (IGP) el 'Queso de Burgos'. Amparado bajo esta IGP es ... fresco, elaborado mediante coagulación enzimática de leche entera, fresca y natural, pasterizada, mezcla de vaca y oveja.
Con esta nueva IGP, cuya producción comprende todo el territorio de la provincia de Burgos, las indicaciones geográficas agroalimentarias Denominación de Origen Protegida (DOP) e IGP en España suman ya un total de 222.
