La producción de castaña mejora en el Valle del Genal: Asaja prevé tres millones de kilos

El Valle del Genal se encuentra en plena recogida de su principal producto, la castaña, que es la base de su economía. Una campaña que ... se presenta con mejores perspectivas en cuanto a producción respecto a años anteriores. Asaja estima que se recojan tres millones de kilos, especialmente, de la variedad Pilonga.

Esta cifra de producción, aunque ligeramente inferior a la media, representa un alivio respecto a años precedentes y a ello ha contribuido las abundantes lluvias caídas durante el pasado otoño, lo que ha repercutido positivamente tanto en la producción como en la calidad del fruto, según ha destacado la organización agraria en un comunicado.

La variedad que más ha experimentado esta mejora es la Pilonga, que supone el 90% de la producción total de esta comarca de la provincia, mientras que otras variedades, que representan un porcentaje reducido del volumen de producción, como la Portuguesa (en Igualeja y Cartajima), la Bravía Temprana (Jubrique), Rubia Temprana (Genalguacil) y la Gallega (Júzcar y otros municipios) no han mostrado un incremento significativo, manteniéndose en niveles de producción por debajo de la media habitual.

Pilonga: Sabor y calidad

Respecto a la Pilonga, considerada la tercera mejor del mundo, destaca por su excelente sabor, gran tamaño, color uniforme y facilidad de pelado, características que la hacen especialmente apreciada para el consumo en fresco. Además, presenta una relativa resistencia a la avispilla, aunque la incidencia de esta plaga continúa siendo un factor de riesgo, dependiendo de la ubicación de las explotaciones, según Asaja.

La organización agraria advierte de que uno de los principales desafíos de la actual campaña vuelve a ser la falta de mano de obra para la recolección que puede dejar parte de la producción sin recoger. «Este cultivo depende en gran medida de explotaciones familiares, lo que permite sostener en buena medida la actividad. No obstante, en algunas zonas la escasez de trabajadores puede conllevar que alguna castaña se quede sin recolectar», explican.

3.500 son las hectáreas dedicadas al cultivo de la castaña en el Valle del Genal

Respecto a los precios, Asaja prevé que se mantengan acordes a la situación y que produzcan rentabilidad para el agricultor.

Con 3.500 hectáreas destinadas al cultivo de la castaña y una producción anual que oscila entre los 3,5 y los 4 millones de kilos, el Valle del Genal es la principal productor de este fruto en Andalucía por lo que el apoyo a este cultivo tiene no sólo un gran valor económico para la comarca, sino que también desempeña un papel fundamental en la conservación del paisaje y la actividad rural de la comarca.