La Junta auxilia a más de cien explotaciones ganaderas de la Serranía de Ronda afectadas por la lengua azul

El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano, ha informado este lunes de las ayudas ... que ha puesto a disposición la administración andaluza para los ganaderos cuyas explotaciones se han visto afectadas por la lengua azul.

Lo ha hecho durante una visita a una de las explotaciones de Ronda que se va a beneficiar de estas subvenciones y que en la Serranía superan el centenar, según ha detallado la Junta en una nota.

«Las ayudas para los efectos provocados por la lengua azul, dotadas con más de 10,2 millones de euros para toda la comunidad autónoma, se destinarán a las explotaciones ganaderas con un importe base de ocho euros por animal admisible, cuantía que puede ser ampliada a 24 euros, en cumplimiento de los requisitos recogidos en la orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado día 17 de noviembre.

Requisitos para las ayudas

Dichos requisitos, según concretan desde el Gobierno andaluz, consisten en haber sufrido más de un 5% de muertes entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de 2025, y «haber llevado campañas de vacunación en los doce meses anteriores tanto de los serotipos 1 y 4 como de los serotipos 3 y 8», ha explicado Fernández Tapia-Ruano.

El delegado territorial ha visitado la explotación de ganado ovino de Manuel Montesinos en el paraje de Pilar de Coca del municipio de Ronda. Este rebaño ha sufrido pérdidas ocasionadas por la enfermedad de la lengua azul, y el ganadero está incluido en la relación de potenciales beneficiarios de las ayudas directas indemnizatorias que la Junta de Andalucía ha activado «de forma inmediata» con presupuesto autonómico.

Fernández Tapia-Ruano ha indicado que «esta enfermedad vírica afecta a los rumiantes, sobre todo a la cabaña de ovino, y ha impactado en mayor medida en las comarcas del Guadalhorce y de la Serranía de Ronda».

Así, «las ayudas indemnizatorias pueden llegar a beneficiar a 248 explotaciones ganaderas que se ubican en 62 municipios de la provincia, de las que 101 explotaciones se encuentran localizadas en 17 municipios de la comarca rondeña», ha expuesto el delegado.

Desde la Oficina Comarcal Agraria de Ronda se estima que el montante de ayudas a conceder a los ganaderos de la comarca podría ser «aproximadamente de 400.000 euros».

Fernández Tapia-Ruano ha remarcado «la importancia de que los ganaderos administren las correspondientes vacunas a los animales, en especial de los serotipos 3 y 8».

En la Serranía de Ronda hay un total de 570 explotaciones de ovino-caprino con un censo de 56.288 ovejas y 19.483 cabras

En la Serranía de Ronda hay un total de 570 explotaciones de ovino-caprino con un censo de 56.288 ovejas y 19.483 cabras. Desde la Junta explican que se trata de un sector tradicional, y destacan que, no en vano, esta comarca se conoció antiguamente con el sobrenombre de 'Montes de la lana'.

«Hay que destacar la calidad de sus producciones, el desarrollo rural y el beneficio ambiental que generan, manteniendo dehesas y pastizales de monte mediterráneo en buen estado de conservación, reduciendo el riesgo de incendios y favoreciendo la biodiversidad de la Serranía», ha añadido el delegado de Agricultura.

Relevo generacional

Manuel Montesinos es un joven ganadero que se incorporó a la actividad a través de la convocatoria de 2018 de ayudas a la creación de empresas agrarias por parte de los jóvenes. Su padre, Ramón Montesinos, también ganadero, ha sido testigo del relevo generacional en su explotación.

El delegado de Agricultura y Desarrollo Rural ha puesto de relieve que, «en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022, cuyos pagos finalizan este año 2025, se han instalado un total de 202 jóvenes en la provincia de Málaga en las cuatro convocatorias resueltas -de los años 2015, 2016, 2018 y 2022- habiéndose beneficiado de una ayuda de 13 millones de euros».

La convocatoria de 2024, correspondiente al Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, cuenta con 130 millones de presupuesto para Andalucía y se encuentra pendiente de resolución. En la provincia de Málaga se han presentado 132 solicitudes con una cuantía total de ayuda solicitada de 6,9 millones.

Manuel Montesinos, además de la base territorial de su explotación, cuenta con una concesión de aprovechamiento de pastos otorgada por el Ayuntamiento de Ronda dentro del Parque Periurbano Dehesa del Mercadillo.

Fernando Fernández Tapia-Ruano ha reconocido «la magnífica labor de conservación de la biodiversidad y la importancia para evitar el despoblamiento de las zonas rurales que tiene la ganadería».