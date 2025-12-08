Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Junta auxilia a más de cien explotaciones ganaderas de la Serranía de Ronda afectadas por la lengua azul

Desde la Oficina Comarcal Agraria de Ronda se estima que el montante de ayudas a conceder a los ganaderos de la comarca podría ser «aproximadamente de 400.000 euros»

Europa Press

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:25

Comenta

El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano, ha informado este lunes de las ayudas ... que ha puesto a disposición la administración andaluza para los ganaderos cuyas explotaciones se han visto afectadas por la lengua azul.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  3. 3 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  4. 4 El TSJA avala el despido de un trabajador tras pillarlo un detective actuando con una murga en el carnaval de Málaga durante su baja médica
  5. 5

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  6. 6 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  7. 7

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  8. 8

    Más reservas bajo tierra que en los embalses: el mapa de las aguas subterráneas en Málaga
  9. 9

    ¿Por qué vuelven a buscar el avión de Malaysia Airlines desaparecido hace 11 años?
  10. 10

    El taller de los trenes de Málaga se reinventa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta auxilia a más de cien explotaciones ganaderas de la Serranía de Ronda afectadas por la lengua azul

La Junta auxilia a más de cien explotaciones ganaderas de la Serranía de Ronda afectadas por la lengua azul