Ganadería. Sin formación no hay futuro

Pasa el tiempo y siguen siendo imprescindibles. El medio rural sigue necesitando a los pastores por muchas razones. La importancia del ganado en extensivo hace ... tiempo que no se pone en duda, pero no por ello se consigue evitar el declive de la profesión de pastor.

En el caso de Andalucía, existe una formación específica que anualmente intenta poner un grano de arena para que se siga aprendiendo uno de los oficios más antiguos del planeta. Se trata de la Escuela de Pastores, que enseña aquellas habilidades tradicionales de la ganadería extensiva propias de la figura del pastor, además de facilitar las herramientas y conocimientos necesarios para afrontar los retos de la ganadería actual.

Con ello se apoya el necesario relevo generacional y se busca dar respuesta a las necesidades de este sector estratégico para la gestión del territorio y la conservación del medio ambiente en muchas comarcas andaluzas. Entre los objetivos de esta formación también se encuentran mejorar la sensibilidad de la opinión pública respecto al pastoreo.

A partir del 27 de octubre se conocerá la sede del curso que organiza el Ifapa

Durante el curso los alumnos asisten a lecciones sobre manejo del ganado, gestión empresarial, gestión medioambiental y bienestar animal, entre otras temáticas. La formación también permite a los estudiantes solicitar las ayudas de incorporación a la actividad agraria tanto para explotaciones ligadas a la tierra como para explotaciones lecheras.

Este ámbito formativo del Ifapa también contempla formaciones suplementarias, como un curso de especialización de operario de ovino y caprino, un curso sobre lana, un aula de ganadería de montaña, una formación sobre digitalización de la ganadería extensiva, un curso internacional de expertos en producción caprina y formación de pastoreo con perros adiestrados, entre otras iniciativas.

La Escuela de Pastores de Andalucía se constituye con un carácter itinerante, de forma que además de las actividades desarrolladas en el centro Ifapa Camino de Purchil (Granada), parte de la formación se imparte cada edición en una comarca ganadera pastoral andaluza.

La organización del curso comunicará la elección de la sede seleccionada a partir del 27 de octubre. Posteriormente, del 7 al 28 de noviembre está previsto que se abran las inscripciones de alumnos a la XIII Escuela de Pastores de Andalucía, de forma que la selección del alumnado se realice del 5 al 12 de diciembre. De esta forma, las clases de esta nueva edición comenzarán el 26 de enero y el traslado de los alumnos a la sede itinerante escogida será a finales de abril y en mayo de 2026.

Precisamente, hace unos días tuvo lugar una nueva formación de pastoreo con perros adiestrados. Entre los contenidos que se abordan en este curso están nociones sobre comportamiento animal, educación y obediencia del can, querencias y contraquerencias de los animales, así como la normativa vigente.

El próximo 2026 ha sido declarado por Naciones Unidas como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, una iniciativa que tiene como finalidad dar a conocer y promover el valor de los pastizales sanos y el pastoreo sostenible, además de abogar por la necesidad de seguir fomentando la ganadería de pastoreo y aumentar la inversión responsable en el sector.