La Feria del Campo 4.0 regresa al Fycma este mes

Desde el 28 al 30 de octubre se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) una nueva cita con la tecnología ... aplicada tanto a la agricultura como a la ganadería.

Bautizada como Expo Agritech, La Feria del Campo 4.0, este evento reunirá a empresas líder en el sector para que muestren sus últimas innovaciones y las nuevas tendencias en maquinaria y equipos, postcosecha, sistemas de riego, agricultura regenerativa, boestimulantes y biofertilizantes para la mejora de la competitividad del sector agrícola.

Según la organización, más de 8.000 visitantes profesionales del sector agrícola como propietarios de explotaciones agrícolas, ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas, cooperativas, asociaciones agrarias y jóvenes agricultores se reunirán en Málaga en busca de soluciones y nuevas tecnologías para el campo 4.0.

Además, Expo Agritech completa su oferta de soluciones gracias al Congreso Agritech 4.0 donde hablaremos sobre los nuevos retos en el sector de la agricultura 4.0, agricultura de precisión, maquinaria de autoguiado, soluciones botecnológicas, agricultura de datos, entre otros temas.