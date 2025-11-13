Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

TORRE PACHECO (MURCIA)

Cuenta atrás para el primer Congreso Nacional de Pesca

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

La feria Horti Fruit 2025 se celebrará del 20 al 22 de noviembre en el recinto Ifepa de Torre Pacheco (Murcia), reuniendo a profesionales de ... la producción hortofrutícola y la tecnología agrícola. El evento presentará las últimas novedades en maquinaria, riego, semillas, sostenibilidad y digitalización, consolidándose como una referencia del sector agroalimentario del sureste español.

