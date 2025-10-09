Aforo. Andalucía lidera la producción de naranjas

Aunque las fruterías y los supermercados españoles siguen todavía ofreciendo cítricos procedentes de países extracomunitarios, en las próximas semanas se espera que lleguen los que ... se cultivan en España. De ellos, este año buena parte podrían ser de una sola región, Andalucía.

Según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, la campaña podría superar esta campaña los dos millones de kilos, procedentes de unas 89.000 hectáreas.

Con esas cifras Andalucía se posicionaría como una de las principales regiones productoras de estas frutas tanto ene l país como en Europa. No en vano, el aforo previsto apunta a que la región concentrará el 37,4% de la producción de estas frutas en toda España en la temporada 2025-26. Y en el caso concreto de la naranja, este porcentaje se elevaría al 50%, es decir, la mitad de lo que se recolecte en todo el país.

Según las previsiones de la Consejería, la mayoría de la producción andaluza en esta campaña será la de las naranjas dulces, que acapararían el 67% del total de estas frutas recolectadas en Andalucía. Tras esta variedad, se encontrarían la mandarina (26%), el limón (5%) y el pomelo y otros cítricos minoritarios (2%).

El volumen total estimado para esta campaña supone una disminución de la producción en un 13,5% respecto a 2024-2025. Esta diferencia se debe, principalmente, a la gran cantidad de precipitaciones registradas el pasado mes de marzo (2,5 veces más lluvioso que la media de los últimos 30 años), que ha complicado el cuaje de las variedades de cítricos en floración; y a las altas temperaturas del verano, que han provocado que los árboles desechen muchas frutas.

Por provincias, destaca Sevilla como la provincia donde se espera una mayor producción de cítricos con cerca de 830.000 toneladas, seguida de Huelva, donde el aforo apunta a que se superarán las 556.800 toneladas; y Córdoba, donde se prevé recoger alrededor de 253.200 toneladas.

La provincia onubense sería la mayor productora en el caso de las mandarinas, al concentrar el 65% del total que se espera recolectar en Andalucía; mientras que Málaga y Almería liderarían la producción de limón al acaparar más del 90% del volumen andaluz que se prevé para esta campaña.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estima en su aforo una producción de 5,44 millones de toneladas de cítricos para la campaña en todo el territorio nacional. Así, la producción prevista será 655.000 toneladas inferior a la de la campaña pasada (-10,7%) y un 14,2% menor que la media de las últimas cinco campañas. Será también la campaña más baja desde 2010.

En territorio nacional, por tanto, según estas previsiones, de naranjas se producirían 2,72 millones de toneladas, 356.300 menos que la pasada campaña (un 11,6% menos), y un 14,4% (459.900 toneladas) por debajo de la media. Representan el 50,1% del volumen total y el 71% de estas corresponden a variedades del grupo navel.

La producción de pequeños cítricos se elevaría a 1,73 millones de toneladas. Una cantidad un 8,2% (154.100 toneladas) inferior a la pasada y un 14,1% (283.700 toneladas) por debajo de la media. Este tipo de cítricos suponen el 31,9% del total. Las satsumas representan el 5,4% de este grupo, las clementinas el 52,2 % y el resto de las mandarinas e híbridos, el 42,3%.

La producción de limones retrocedería a las 866.654 toneladas. Esta cantidad supone un 14,7% (149.400 toneladas) menos que la registrada en la última temporada y un 17,3% (180.800 toneladas) inferior a la media). El 77,3% serán de variedad fino y el 22,1% de verna.