La malagueña Ly Company abrirá una planta de envases de agua en cartón en República Dominicana Ly Company tiene su planta de envasado en Alhaurín de la Torre / SUR La compañía, ubicada en Alhaurín de la Torre, ha sido galardonada en los XIV Premios Alas en la categoria de 'Iniciación a la Exportación' AGUSTÍN PELÁEZ Sábado, 7 septiembre 2019, 00:04

Ly Compañy es una planta de envasado de bebidas y otros alimentos líquidos en el formato tetra pak, un tipo de envase de cartón aséptico que permite mantener el liquido frío durante mucho más tiempo, evita que se pueda dañar porque no recibe el impacto directo de la luz y el contacto con el aire. La compañía, que se encuentra enclavada en Alhaurín de la Torre, inició su andadura en 2016 en un momento en el que todavía no se había empezado a hablar de los problemas medioambientales de los envases de plástico. Sin embargo, sus tres socios promotores (Francisco Rodríguez, Maite Bernal y Francisco Leal) decidieron poner en marcha el proyecto e invirtieron cuatro millones de euros. Aunque estuvieron a punto de quedarse en la ruina, el movimiento mundial contra los plásticos les ha llevado a convertirse en una empresa puntera en el sector, exportando ya a más de una decena de países de todo el mundo. Su crecimiento ha sido tal, que actualmente Ly Company ha iniciado gestiones para abrir una planta envasadora en la República Dominicana en el año 2020 para dar servicio al sector hotelero del Caribe. Paralelamente, gestiona la ampliación de sus actuales instalaciones en la provincia porque aunque comenzó con una sólo línea de envasado, ahora dispone de tres y la demanda no deja de crecer. Tuvo que duplicar la superficie de la planta en el primer año, pasando de 1.000 a unos 3.000 metros cuadrados en la actualidad y tiene previsto seguir ampliando su sede. Al menos, así lo ha confirmado el gerente de la compañía, Francisco Rodríguez.

Ly Company ha dado a conocer su proyecto de internacionalización y de implantación en República Dominicana, tras conocer que ha sido reconocida este año con el Premio Alas de la Junta en la modalidad de iniciación a la exportación. Los galardones se entregarán el 23 de septiembre en la sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo en Sevilla y su finalidad es distinguir a las empresas y entidades andaluzas con actividad en el exterior.

Rodríguez ha manifestado sobre el proyecto de República Dominicana que será la primera planta fuera de España de la empresa. En tres años de actividad Ly Company, cuyo proveedor principal es Tetra Pak, se ha hecho con más del 90 por ciento del mercado nacional de envases sostenibles de agua en cartón. Desde 2017 a 2019 ha pasado de facturar 400.000 euros a unos ocho millones con los que prevé cerrar este ejercicio y para 2020 espera superar los doce millones, según el gerente.

Más del 95 % de su producción es agua envasada en cartón, aunque también envasan aceite de oliva en cartón, que exportan a algunos países, y algún derivado del vino.

Sus clientes son el sector hotelero en general y empresas privadas, entre las que se encuentran la compañía de VTC Cabify, las principales cadenas hoteleras españolas e internacionales, varias productoras televisivas y el Museo Thyssen además de diversas navieras, clínicas médicas y centros de convenciones, entre otras. Ly Company es asimismo el proveedor oficial del equipo de Alfa Romeo de la Formula 1.

Según Rodríguez, este verano han tenido un gran éxito en Ibiza con su agua envasada en cartón con la marca Only Water, con unas ventas de 500.000 envases en las discotecas de la isla y para 2020 tienen pedidos de más de tres millones. La compañía prevé acabar este año con más 30 millones de envases.

Uno de los proyectos en el que colabora esta empresa malagueña es con Naciones Unidas para fabricar envases con el logo que permite a los ciudadanos identificar los ODS (objetivos de desarrollo sostenible« de la Agenda de la ONU 202/20.

La principal característica de su envase es que la materia prima es cartón de bosques con certificados FCE -gestionados de manera responsable-, es reciclable cien por cien, el tapón es de origen vegetal y, en general, es más sostenible, mas renovables y reciclable.

Ly Company comenzó sólo con una plantilla de tres empleados, que eran los fundadores. Actualmente, cuenta con 25 y la previsión es llegar aproximadamente al medio centenar en 2020. Para Rodríguez, el cartón es el envase del futuro, y lo será también en el agua, el segundo producto más vendido en el mundo y el primero en crecimiento.

Sobre los Premios Alas de la Junta, el galardón con el que Ly Company ha sido premiada ha sido en la categoría de 'Iniciación a la Exportación', que tiene como objetivo reconocer a las empresas que han iniciado su actividad en el exterior en los últimos tres años, mostrando una actitud positiva y dinámica en este proceso.

Junto a la compañía malagueña también han sido reconocidas las empresas andaluzas Grupo Migasa, Onubafruit, Prodiel, Ortiz & Reed y la asociación empresarial Landaluz.

Los Premios Alas se vienen celebrando desde el año 2001 y tienen como objetivo reconocer los méritos de las empresas y entidades andaluzas con actividad en el exterior. Sirven para poner de realce la contribución que realizan estas entidades a la economía de Andalucía, y para que su ejemplo estimule al conjunto del tejido empresarial de la comunidad a que inicie y persista en la internacionalización de su actividad.