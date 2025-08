La lengua azul se ceba con la cabaña ganadera de Málaga este verano: ya van 1.500 animales muertos

La ganadería malagueña está en «un momento crítico» por la expansión del virus de la lengua azul, que ha matado ya a más de ... 1.500 ejemplares, en su mayoría ovejas, principalmente en la zona del Valle del Guadalhorce, en las últimas semanas. Sin embargo, la enfermedad también está afectando ya a la cabaña de caprino en la provincia, con más de 500 explotaciones afectadas ya, alcanzando a otras comarcas como Antequera y la Axarquía.

La enfermedad, transmitida por mosquitos, está causando «una terrible mortandad» no sólo en las ovejas y corderos, sino también en las cabras. Incluso, no se puede descartar que llegue a la cabaña vacuna. Ya hay explotaciones afectadas en las que se están muriendo los animales, por lo que desde las organizaciones agrarias, como ASAJA, COAG y UPA, han mostra su «enorme preocupación» y han reclamado «medidas urgentes ante las cuantiosas pérdidas de los ganaderos».

«No descartamos que pueda pasar también a otros sectores, como el vacuno, con el terrible perjuicio que conllevaría» Lorena Suárez Secretaria de Ganadería de la organización agraria UPA en Málaga

La lengua azul se está cebando este verano con la cabaña ganadera. Comenzaron las ovejas y ya se está transmitiendo entre las cabras. Según han alertado este miércoles desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), «ya se están produciendo abortos y pérdida de leche en este sector». «Y no descartamos que pueda pasar también a otros sectores, como el vacuno, con el terrible perjuicio económico que conllevaría. Es una situación horrible, porque los ganaderos vemos cómo se nos mueren los animales sin que podamos hacer nada para remediarlo», ha explicado la secretaria de Ganadería de la organización agraria, Lorena Suárez, en un comunicado.

Esta profesional del sector primario ha insistido en la recomendación de «desinsectar y comunicar a las OCAs cualquier incidencia en la explotación». «La vacunación contra la lengua azul se tiene que hacer en su momento. Ahora no tiene sentido, porque la enfermedad ya está dentro y sólo podemos desinsectar todos los animales y las instalaciones. Vacunar no es obligatorio y tampoco significa que no vayan a tener la enfermedad, porque hemos comprobado cómo hay cabañas en las que no se ha vacunado y no han sufrido pérdidas y otras, donde sí se han vacunado, y se les han muerto bastantes animales», ha manifestado Suarez.

Vacunación

A su juicio, «por eso necesitamos que las vacunas sean efectivas, porque no se puede permitir causar más daño del que genera la propia lengua azul». «Hablamos de una enfermedad que es difícil de controlar, sobre todo en las ganaderías extensivas, que están en constante movimiento y las ovejas pueden beber de cualquier lugar con agua donde puede encontrarse el virus, que es propagado por un mosquito», ha manifestado Suarez. Además, es clave la desinsectación, «porque algunos ganaderos de otras provincias nos han trasladado que les funciona muy bien». «Y, por supuesto, recomendamos que ante cualquier circunstancia que se dé en la explotación relacionada con la lengua azul, que comuniquen la incidencia a las autoridades y sigan siempre las recomendaciones de sus veterinarios», ha apostillado.

Por su parte, el secretario de organización de COAG en Andalucía, Antonio Rodríguez, tras la celebración de la última mesa de interlocución en la que participaron el pasado miércoles con la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, ha exigido al consejero del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, «la activación de una línea de ayudas con las que se cubran las indemnizaciones que la enfermedad pueda causar a nuestra ganadería«.

De esta forma, para acceder a las ayudas, según han informado desde COAG en un comunicado, será necesario hacer un calendario de vacunación para los animales siempre antes de que tengan la enfermedad, informar a la OCA ante cualquier sospecha, demandar ayuda de la OCA, y si tienen problemas, en este sentido, pueden contactar con nuestra organización; así como reunir la documentación de la retirada de los animales en caso de muerte. «COAG peleará por la llegada de esas indemnizaciones y por la protección de los ganaderos por parte de las administraciones», han apostillado.

«COAG peleará por la llegada de esas indemnizaciones y por la protección de los ganaderos» Antonio Rodríguez Secretario de organización de COAG en Andalucía

Por su parte, desde ASAJA en Málaga han pedido a las administraciones públicas que «se adopten medidas inmediatas de apoyo al sector ganadero, desde ayudas directas a reducciones fiscales para la provincia u otras fórmulas que permitan afrontar las consecuencias económicas derivadas de esta crisis sanitaria animal en la provincia de Málaga, y que permitan hacer frente a las pérdidas que está sufriendo el sector».

Por su parte, desde la Junta de Andalucía ya se aseguró hace unos meses que «la enfermedad se transmite por la picadura de un vector, cullicoides, por lo que otra medida preventiva eficaz es el tratamiento de los animales con desinsectantes y repelentes eficaces contra el vector«. El Gobierno andaluz «vigila estrechamente» la evolución de la enfermedad y mantiene «contacto directo con ganaderos y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación».