Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Investigadores andaluces diseñan un bioplástico con hoja de mango que retrasa la oxidación de los alimentos

El resultado, publicado en la revista 'Industrial Crops and Products', es una película biodegradable apta para el envasado que ayuda a conservar mejor desde frutas a carnes o salsas

EP

Sábado, 25 de octubre 2025, 12:14

Comenta

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación financia un proyecto de investigación del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de los Alimentos de la Universidad ... de Cádiz (UCA) que ha permitido desarrollar un nuevo material que mezcla bioplásticos y extractos de hoja de mango para liberar sustancias que alargan la vida de los alimentos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  2. 2 Cruce de insultos y simbología franquista en el acto de Vito Quiles en Málaga
  3. 3 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  4. 4

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  5. 5

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  6. 6 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  7. 7 Málaga eleva a 76.000 metros cuadrados las zonas verdes del Plan Guadalmedina y quiere tener el anteproyecto este año
  8. 8 Sufre un ictus tras discutir con su jefe en la empresa y tiene que recurrir a la justicia para que sea considerado accidente laboral
  9. 9 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  10. 10 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Investigadores andaluces diseñan un bioplástico con hoja de mango que retrasa la oxidación de los alimentos

Investigadores andaluces diseñan un bioplástico con hoja de mango que retrasa la oxidación de los alimentos