Imagen de una finca de subtropicales en la Axarquía. E. CABEZAS

Cerca de un centenar de jóvenes agricultores reciben 4,8 millones en ayudas para sus explotaciones

La Junta resuelve las subvenciones para fomentar el relevo generacional, que suman 1.900 beneficiarios en Andalucía, que se reparten 130 millones

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:32

Nuevo impulso al relevo generacional en el campo andaluz. La Junta de Andalucía ha publicado este miércoles la resolución provisional de las ayudas para ... jóvenes agricultores y ganaderos andaluces menores de 40 años, ya que son muchos los solicitantes y se espera que la cuantía ascienda a 130 millones de euros con el objetivo de ayudarlos a incorporarse a la actividad agraria y garantizar que tengan la oportunidad de desarrollar sus proyectos en las mejores condiciones.

