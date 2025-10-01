Cerca de un centenar de jóvenes agricultores reciben 4,8 millones en ayudas para sus explotaciones

Nuevo impulso al relevo generacional en el campo andaluz. La Junta de Andalucía ha publicado este miércoles la resolución provisional de las ayudas para ... jóvenes agricultores y ganaderos andaluces menores de 40 años, ya que son muchos los solicitantes y se espera que la cuantía ascienda a 130 millones de euros con el objetivo de ayudarlos a incorporarse a la actividad agraria y garantizar que tengan la oportunidad de desarrollar sus proyectos en las mejores condiciones.

Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, durante el segundo día de la feria Fruit Attraction que se celebra en Madrid, en la que ha señalado que «la resolución provisional de esta convocatoria de subvenciones ya está publicada en la web de la consejería de Agricultura y que, a falta de resolverse definitivamente, tenemos datos muy positivos».

El consejero ha explicado en un comunicado que «se trata de una convocatoria provisional que actualmente beneficia a más de 1.900 jóvenes que cumplen los requisitos establecidos en las bases reguladoras, si bien el objetivo es poder llegar al máximo número posible de solicitantes, ya que se presentaron 2.900 jóvenes, por una cuantía total de 130 millones de euros», por lo que ha animado a los interesados a subsanar las solicitudes que han salido desestimadas.

Sobre las ayudas, Fernández-Pacheco ha destacado que solo las provincias de Granada, Jaén y Córdoba reciben más de 51,5 millones de euros, lo que supone más del 50% total de estas ayudas y suponen también más del 51% de los beneficiarios. Asimismo, el consejero ha destacado la presencia femenina de estas ayudas, «ya que una de cada tres demandantes ha entrado por la convocatoria general, lo cual refleja el interés por la mujer para dedicarse al sector agrario y nos da una visión muy esperanzadora de lo que será la agricultura del futuro».

Al respecto, Fernández-Pacheco ha puesto en valor que «se trata de una apuesta sin precedentes por el sector primario y por el relevo generacional que son una gran noticia para el campo andaluz y para el sector de las frutas y hortalizas, ya que van a contar con más mano de obra para que este sector estratégico siga creciendo y mantenga a Andalucía como huerta de Europa».

Reparto provincial

Por provincias, Almería reúne un total de 249 beneficiarios provisionales con ayudas por 12.674.000 euros; Cádiz tiene 138 por valor de 7.042.500 euros; Córdoba, con un total de 280 expedientes cuenta con 14.621.500 euros, mientras que Granada, con 347 beneficiarios, tiene 18.542.500 euros.

Asimismo, la provincia de Huelva, con 194 beneficiarios provisionales por valorde 10.841.500 euros; Jaén con 347 con una cuantía de 18.338.000 euros; Málaga con 95 por valor de 4.874.000 euros y, por último, Sevilla con 251 titulares provisionales que se podrán beneficiar de 13.016.500 euros en subvenciones, según la resolución inicial.

Estas ayudas que tramita la Consejería cuentan con financiación comunitaria a través del Fondo Feader

Estas ayudas que tramita la Consejería de Agricultura cuentan con financiación comunitaria a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). A partir del día siguiente de esta publicación provisional, los interesados puedan presentar alegaciones y subsanar incidencias que les impiden acceder a las ayudas. Desde la Consejería se estima que unos 983 titulares podrían sumarse a este listado provisional tras solucionar incumplimientos leves de las exigencias y poder así ser beneficiarios de las subvenciones.

«La fortaleza del sector no quiere decir que sea ajeno a retos y desafíos como la necesidad del agua, la lucha contra las plagas, la falta de mano de obra o el relevo generacional, por lo que desde la administración queremos evidenciar el enorme compromiso que tenemos con el campo tras movilizar el mayor presupuesto de la historia para relevo generacional», ha sostenido el consejero. Por último, el titular del ramo ha recordado en el mencionado comunicado que «en Andalucía son cada vez más los jóvenes que se están incorporando al campo andaluz gracias a que somos la región que más recursos está destinando a incentivar la incorporación de jóvenes al sector agrario, lo que nos ha permitido liderar el relevo generacional en España».