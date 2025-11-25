Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Prueba de reconocimiento facial del aeropuerto de Menorca. LP

Aena recurrirá la multa de 10 millones impuesta por la AEPD por sus sistemas de reconocimiento facial

El gestor aeroportuario garantiza que no se ha producido una brecha de seguridad en los usuarios con embarque biométrico

EP

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:08

El gestor aeroportuario español Aena recurrirá ante los tribunales la sanción de 10 millones de euros impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos ( ... AEPD) por su programa de embarque biométrico, al considerarla «desproporcionada» asegurando que no se ha producido una brecha de seguridad «en ningún momento».

