Verstappen sigue recortando

El Gran Premio de las Américas se disputa en el circuito de Austin (Texas), es uno de los tres que se celebran en EEUU fruto ... de la enorme popularidad que la Fórmula 1 ha adquirido desde que la empresa estadounidense Liberty Media se hiciera con sus derechos. Es un circuito moderno de alta velocidad y con curvas icónicas como las 'enlazadas' (cinco) que se pasan a más de 250 km/h, y con una curva de final de recta donde siempre hay algún incidente que marca la carrera.

La comidilla de la semana ha sido la renovación de George Russell por Mercedes, y con ello se cerraba uno de los culebrones más significativos, pues era una de las ultimas plazas que quedaban libres para la próxima temporada en un equipo con garantías, y más con los rumores que apuntan a que los alemanes tendrían muy avanzado el nuevo motor que se deberá utilizar desde la próxima temporada con el gran cambio de reglamento que habrá. Con ello se estabiliza el mercado, pues la lista de aspirantes al puesto que había (Verstappen, Sainz, Leclerc, etc,) se para y ya solo queda libre el segundo lugar en Red Bull, donde tiene toda la pinta que ira Isack Hadjar.

Había una carrera Sprint el sábado, dominada por Verstappen, en la que en la primera curva un incidente eliminó a los dos McLaren y a Fernando Alonso por un toque múltiple sin un culpable claro, pero lo cierto es que Piastri tenía a mi entender la mayor parte de la culpa, mientras que Sainz llegaba al tercer escalón del podio demostrando que el Williams funciona bien en casi todo tipo de circuitos.

La carrera tras conseguir Max Verstappen la 'pole position' fue soporífera, y ha sido una nueva demostración del holandés, que sigue recortando puntos a los Mclaren, postulándose ya como firme candidato al título y de paso demostrando que Red Bull también ha dado un paso adelante en su coche y para muestra la séptima posición de su compañero Tsunoda. Mientras el equipo 'papaya' sigue con su hemorragia de puntos y, lo que es más preocupante, ya no parecen ser el equipo dominador de inicio de temporada. Piastri estuvo totalmente falto de ritmo y son preocupantes sus últimos resultados, donde parece que está fuera de la lucha. Entretanto, Norris volvió a fallar en la salida, siendo adelantado por Leclerc, y desde aquí siempre se mantuvo remando para adelantar al monegasco en dos ocasiones con gran trabajo. Leclerc arriesgó mucho en la salida y fue el único en salir con neumáticos blandos, y a punto estuvo de hacerse con la segunda posición, en la mejor carrera de Ferrari de los últimos Grandes Premios, ya que también Hamilton terminó cuarto por delante de Piastri. Pero a cambio mantuvo a Norris muchas vueltas por detrás, permitiendo a Verstappen conducir sin nadie que le inquietara.

Error de Sainz en una maniobra excesivamente optimista que mando fuera a Antonelli y a él mismo, privándole de una buena cantidad de puntos y que posiblemente le penalizará para la próxima cita, y un puntito para Fernando Alonso con su décimo puesto tras otra demostración del asturiano en los entrenos.

Y una reflexión, si queremos carreras con emoción y donde los pilotos puedan correr y competir, se necesitan neumáticos que no duren más de diez o quince vueltas y que obliguen a hacer tres o cuatro paradas, que permitan más estrategias y menos gestión de gomas. ¡Hasta Méjico!