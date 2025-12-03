Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Verstappen calienta el campeonato

ENRIQUE GLÜCKMANN

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Penúltima carrera del campeonato en Catar y el campeonato esta más vivo que nunca gracias a la victoria de Max Verstappen, que aprovecha un nuevo ... error de estrategia de McLaren, que con un 'Safety car' al inicio de carrera mantuvo a sus dos pilotos en pista en vez de entrar a cambiar neumáticos y ahorrar tiempo. Lo realmente increíble no fue el fallo de los ingleses, sino que con los dos coches más rápidos no hicieran una estrategia distinta con cada piloto para asegurar la victoria y tiraran la carrera por la borda y veremos si el Campeonato. Piastri hizo un fin de semana perfecto: hizo la 'pole position', ganó el sprint y solo perdió por fallo de su equipo, mientras que Norris es quien estuvo mucho más bajo esta carrera, pero creo que la presión le está pudiendo y está intentando no cometer un gran error de pilotaje y descalificarse a sí mismo. En Abu Dabi necesitará ser mínimo cuarto, si Max gana, para ser campeón del mundo. Hubo una particularidad más: Pirelli no estaba seguro de que sus ruedas aguantaran toda la carrera y por seguridad se impuso que los neumáticos solo pudieran hacer un máximo de veinticinco vueltas, lo que abría las posibilidades de estrategia y, como siempre, los mejores estuvieron en el muro de Red Bull.

