Verstappen calienta el campeonato

ENRIQUE GLÜCKMANN Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Penúltima carrera del campeonato en Catar y el campeonato esta más vivo que nunca gracias a la victoria de Max Verstappen, que aprovecha un nuevo ... error de estrategia de McLaren, que con un 'Safety car' al inicio de carrera mantuvo a sus dos pilotos en pista en vez de entrar a cambiar neumáticos y ahorrar tiempo. Lo realmente increíble no fue el fallo de los ingleses, sino que con los dos coches más rápidos no hicieran una estrategia distinta con cada piloto para asegurar la victoria y tiraran la carrera por la borda y veremos si el Campeonato. Piastri hizo un fin de semana perfecto: hizo la 'pole position', ganó el sprint y solo perdió por fallo de su equipo, mientras que Norris es quien estuvo mucho más bajo esta carrera, pero creo que la presión le está pudiendo y está intentando no cometer un gran error de pilotaje y descalificarse a sí mismo. En Abu Dabi necesitará ser mínimo cuarto, si Max gana, para ser campeón del mundo. Hubo una particularidad más: Pirelli no estaba seguro de que sus ruedas aguantaran toda la carrera y por seguridad se impuso que los neumáticos solo pudieran hacer un máximo de veinticinco vueltas, lo que abría las posibilidades de estrategia y, como siempre, los mejores estuvieron en el muro de Red Bull.

McLaren perdió en 2007 el campeonato cuando tenía el mejor coche, por la lucha interna entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton, llegando a decir Ron Dennis, el jefe supremo entonces en aquella época, que no luchaban contra Ferrari, sino contra Fernando. Lo realmente grotesco es que le regalaron el título a Kimi Raikkonen. En esta ocasión la historia pude repetirse, ahora a favor de Max Verstappen. Yo estoy a favor de los órdenes de equipo, y los ingleses debían de haber elegido a su favorito hace varias carreras, mucho antes que Red Bull mejorara su coche y les apretara. Una cosa sí es verdad, y es que se han acabado las teorías conspiranoicas que circulaban por el 'padock' que decían que estaban perjudicando a Piastri en detrimento de Norris, pero quizás sea muy tarde. Carrerón de Carlos Sainz, que subía al tercer escalón del podio, después de una carrera donde logró mantener a raya a los Mercedes, e incluso a Norris con un poco de ayuda de Antonelli. Realmente el madrileño está en su plenitud de pilotaje y de alguna forma este resultado explica su decisión de fichar por Williams, donde a día de hoy es el líder indiscutible. Estupenda también la carrera de Fernando Alonso, séptimo, verlo conducir en televisión con la cámara 'on board' es un auténtico espectáculo. El control que lleva de su coche al límite y su motivación al volante, nos hace sentir la pena de verlo con un coche falto absolutamente de competitividad. Solo hay que ver dónde está su compañero Stroll carrera tras carrera. Desastre absoluto de Ferrari, que se va del campeonato sin una sola victoria y con sus pilotos en un estado visible de depresión por la impotencia de conducir un coche totalmente impredecible. Hay campeonato. Hasta la final de Abu Dabi.

