Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fuera de pista

Terremoto en Las Vegas

Enrique Glückman

Enrique Glückman

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Las Vegas es el tercer Gran Premio de Fórmula 1 del año que se disputa en Estados Unidos, un 'show' por las calles de la ... que se suele llamar 'ciudad del pecado', y que lo cierto es que tiene algo diferente al resto. Sin embargo, la descalificación de los dos McLaren, por excesivo desgaste de la plancha de madera del fondo plano del coche, significa un verdadero cataclismo para el equipo inglés, que desde hace algún tiempo parecía haber perdido un poco de competitividad. Es posible que esta circunstancia haya obligado a los ingenieros a bajar mucho la distancia del coche al suelo para evitarla, y que ello significara un excesivo desgaste del elemento mencionado, fuera de los márgenes reglamentarios. Su posterior descalificación no admite apelación al ser una falta grave al reglamento técnico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  2. 2 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  3. 3

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  4. 4 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  5. 5 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  6. 6

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  7. 7

    El helipuerto de Roca en Marbella tiene demanda: tres empresas aspiran a hacerse con su uso
  8. 8

    Málaga es la tercera provincia española con más menores condenados por delitos sexuales
  9. 9 Prisión para el detenido por matar a su exmujer a puñaladas en Rincón de la Victoria
  10. 10 Colocan dos grandes pancartas para exigir el tercer carril en la variante de Rincón a Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Terremoto en Las Vegas