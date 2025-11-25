Terremoto en Las Vegas

Las Vegas es el tercer Gran Premio de Fórmula 1 del año que se disputa en Estados Unidos, un 'show' por las calles de la ... que se suele llamar 'ciudad del pecado', y que lo cierto es que tiene algo diferente al resto. Sin embargo, la descalificación de los dos McLaren, por excesivo desgaste de la plancha de madera del fondo plano del coche, significa un verdadero cataclismo para el equipo inglés, que desde hace algún tiempo parecía haber perdido un poco de competitividad. Es posible que esta circunstancia haya obligado a los ingenieros a bajar mucho la distancia del coche al suelo para evitarla, y que ello significara un excesivo desgaste del elemento mencionado, fuera de los márgenes reglamentarios. Su posterior descalificación no admite apelación al ser una falta grave al reglamento técnico.

Norris comenzó el fin de semana de forma magistral haciéndose con la 'pole position' en unas condiciones muy difíciles, al estar lloviendo en un circuito urbano y de noche, en una pista que los pilotos la denominaron como pista de patinaje. A partir de ahí Lando cometió un error al intentar mantenerse primero en la salida yéndose largo y permitiendo a Verstappen liderar la carrera desde el inicio para, con la descalificación posterior, ponerse segundo del campeonato y mantener una gran presión psicológica a Norris, que ahora lidera por sólo 24 puntos, de los108 que quedan en juego. Este es el resultado de no haber elegido a tiempo a uno de sus pilotos para ser en el que depositaran toda su energía y estrategia, McLaren ya perdió en 2007 el Campeonato por mantener una lucha entre Hamilton y Alonso, que dio el título al Ferrari de Kimi Raikkonen y en esta ocasión puede darse lo mismo en Max Verstappen. Lo que está claro es que los grandes beneficiados son el campeonato y los aficionados, que seguramente llegaran a Abu Dabi con el título por decidir.

Fuera de todo este lío, de nuevo debemos centrarnos en la duración de los neumáticos. Estamos cansados de oír por las radios avisar a los pilotos que gestionen esto, con el resultado de relentizar su ritmo. Antonelli salió decimoquinto y recuperó hasta el quinto, parando en la vuelta dos para poner neumáticos duros y desde allí esperar acontecimientos, Pirelli debería hacer un compuesto que solo durara quince o veinte vueltas con lo que los pilotos podrían competir sin gestionar, y las carreras serian mucho más emocionantes y veríamos a los pilotos en verdaderas carreras de coches.

Excelente fin de semana de Carlos Sainz, tercero en la calificación sobre una pista en condiciones dificilísimas con un quinto final tras la descalificación de los McLaren y muy bien Fernando Alonso con un coche que está para competir solamente con el 'farolillo rojo', Alpine. Y ya que hablamos de Aston Martin, decir que suenan sirenas de cambio. El 'team' principal Andy Conwell, parece estar en la cuerda floja tras menos de un año en su puesto y suenan como sustitutos. O bien Cristián Hormer. que lideró Red Bull desde su inicio hasta su despido fulminante hace unos meses por desavenencias con los propietarios. o Andreas Seidl. artífice de la última victoria de Porsche en el Mundial de resistencia. Muy buen fin de semana para Mercedes, tercero y quinto, que evidencia que siguen mejorando cada Gran Premio, lo contrario a Ferrari que sigue sin levantar cabeza.

¡Hasta Catar!