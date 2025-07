Davidovich, falto de consistencia ante Fritz en Wimbledon

Era un día señalado para Alejandro Davidovich (27º). Su estreno como profesional en la pista central de Wimbledon, el templo del tenis, la joya de ... la corona del All England Tennis Club, y había muchas expectativas. Seguramente se trataba de la mejor gira en hierba en su carrera, por resultados y sensaciones, pero a la hora de la verdad Alejandro Davidovich (27º) estuvo muy por debajo de Taylor Fritz (4º), el nombre del momento en este tramo del calendario en que se juega sobre verde: ganador en Stutgart y en Eastbourne y ahora ya en octavos en Londres.

El partido, en una tarde calurosa (27 grados), fue una pesadilla para Davidovich, que cedió en cuatro mangas (4-6, 3-6, 7-6 (5) y 1-6) en tres horas y 7 minutos) viéndose siempre muy por debajo en el marcador, salvo un atisbo de reacción en el final de la tercera manga. Ceder el saque inicial en cada uno de los dos primeros sets fue una losa, máxime en esta superficie y ante la exigencia que suponía el choque.

Alejandro Davidovich (27º) pierde ante Taylor FRitz (5º) por 4-6, 3-6, 7-6 (5) y 1-6, en 3 horas y 7 minutos, en tercera ronda de Wimbledon 'Aces': 5/17

Dobles faltas: 3/1

Primeros servicios dentro: 74/65%

Puntos ganados con primer saque: 60/78%

Puntios ganados con segundo saque: 53/55%

Puntos de 'break 'convertidos: 1-8/7-15

'Winners': 43/45

Errores no forzados: 42/27

Total de puntos ganados: 113/139

No era fácil el reto, pero Davidovich tenía un 3-3 en el cara a cara ante Fritz y tuvo pulso para superarle este mismo año en Delray Beach ganando dos 'tie breaks'. Incluso, la semana pasada compitió bien en Eastbourne ganando un set y con síntomas de optar a la remontada en el inicio del tercero. Esto al menos hacía concebir ciertas esperanzas.

Pero el choque mostró desde el primer punto otro escenario. Davidovich comenzó con 0-40, perdió su saque y, para colmo, sin un Fritz todavía caliente, desperdició cuatro 'break points' en el juego siguiente. No sólo eso, las sensaciones eran de que el malagueño no era capaz de llevar la iniciativa desde el fondo de la pista. A Fritz, al que le falta un aldabonazo en un Grand Slam, y que no tiene una gran volea ni buena movilidad (aunque haya mejorado en este capítulo), le basta con su servicio y su derecha en la mayoría de los casos, y además es muy preciso con su revés.

Ampliar Un servicio de Davidovich, visto con panorámica de toda la pista. REUTERS

Con muy pocos errores no forzados, el partido fue avanzando y los juegos pesando como una losa contra Davidovich, sin opciones de romper. En el segundo set, en el que hubo cierta mejora, no fue sostenida. Para colmo, en el único juego en el que dispuso de una bola de 'break', en el cuarto, hubo dos parones letales, primero una indisposición de una veterana espectadora, y después una pequeña herida abierta en el codo de Fritz. Los recesos perjudicaron al que amenazaba al resto.

Aunque el tercer set no comenzó cediendo el primer turno al saque, el 'break' no tardó en llegar. Se veía a un Davidovich con una energía menguante y a un Friz inspiradísimo, pero el tenis ofrece muchas sorpresas. Cuando sacaba para cerrar el duelo llegaron los errores del californiano, y un 15-40 que esta vez sí permitió el malagueño estirar algo más el choque. Se llegó al desempate, muy igualado en su desarrollo, y se resolvió con un punto al resto en un 'rally' que ganó el malagueño (7-5).

Ampliar Davidovich celebra su pase al cuarto set. AFP

Fue un espejismo. No hubo un giro en el guión del partido. Al contrario, el que puso una marcha más fue Fritz, que no quería llegar a un quinto set, como en sus dos primeras rondas ante Perricard y Diallo (en ambos casos, bajo techo). En un santiamén el estadounidense se fue dos 'breaks' arriba ante un Davidovich sin consistencia y poca fe en sus posibilidades casi todo el duelo.

Davidovich no supera su techo en Wimbledon, tras la tercera ronda de 2023, con la derrota en cinco mangas ante Rune, y no podrá tampoco mejorar su mejor 'ranking' (21º). El malagueño estará en Huelva junto a Badosa y Tsitsipas la próxima semana en la Copa del Rey (se jugará en rápida en 'indoor') y acudirá después a una larga gira en América: Los Cabos (tercer cabeza de serie), Washington, Toronto, Cincinnati y US Open, antes de confirmar si acude a Marbella a la Copa Davis.