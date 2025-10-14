Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alejandro Davidovich se aproxima para el contacto de revés con la bola. EFE

El triple reto de Davidovich en el tramo final de la temporada

El malagueño tiene muy cerca cerrar el curso como 'top 20' mundial, busca esta semana en el ATP 250 de Bruselas su primer título, y tiene el aliciente de la Final a 8 de la Davis, si bien se desconoce si pretende estar en Bolonia

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 14 de octubre 2025, 11:43

Comenta

Se aproxima el final de la mejor temporada de Alejandro Davidovich (19º), suceda lo que suceda en las tres citas que le quedan por afrontar, ... con la incógnita adicional de si pretende estar en la Final a 8 de la Copa Davis o si sigue entrando en los planes de David Ferrer tras renunciar en Marbella.

