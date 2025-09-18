Ugart y Lorente, ante la élite mundial sub-14 de tenis en Marbella

Ayer se presentó en el Club Racket Los Monteros la cuarta edición del Internacional Marbella sub-14 de tenis, que reunirá a 275 jóvenes jugadores ... nacidos en 2011, 2012 e, incluso, 2013, procedentes de 38 países. La cita, que lleva el nombre de Memorial Ignacio Saracho, se celebrará del lunes al sábado 27 en el club Racket Los Monteros de Marbella .

Este torneo forma parte del European Junior Tour, que es el principal circuito de competición europeo para tenistas de hasta 14 años, que se preparan para el salto al circuito ITF Junior y al profesionalismo. Se trata de la única prueba sub-14 de este importante circuito que se disputa en Andalucía, con pruebas que cuentan para el 'ranking' europeo de la categoría y que se celebran en casi todos los países miembros de Tennis Europe.

La edición de 2024 reunió a jugadores de 32 países, y este año ya son 38 los representados, de los que proceden los 275 jugadores inscritos hasta la fecha en las diferentes categorías: individual masculino y femenino, y dobles masculino y femenino.

Respecto al cuadro, dos tenistas malagueños se codearán con la élite mundial de la categoría, Álvaro Ugart, que es de 2012, y el marbellí Alejandro Lorente, de 2011. Junto a ellos, habrá una destacada presencia de jugadores nacionales, con el balear Tomás Martín, el almeriense Óliver Martín, el valenciano Gonzalo Quiralte, el granadino Pablo Jiménez, el gallego Alberto Pena, y el asturiano Leo Vidana. En el cartel de la competición figura como primer favorito el checo Ivan Kolar, seguido por el portugués Goncalo Guimaraes, los españoles antes citados Vidana y Pena y los franceses Thiago Carmasol y Lenny Louis.

En el torneo, en todo caso, habrá tenistas de países de gran tradición y de naciones de otros continentes, lo que refleja el alcance verdaderamente internacional de la cita. Cada jugador viaja acompañado de un promedio de tres personas de su entorno, lo que convierte este evento en una experiencia no sólo deportiva, sino también cultural y familiar, con un gran impacto económico en Marbella y provincia.

En cuanto al plan de juego, este sábado y domingo se disputará la fase previa; el lunes y martes, los dieciseisavos; el miércoles, los octavos; el jueves, los cuartos; el viernes 26, las semifinales y, en el cuadro de dobles, las finales, y el sábado 27, las finales individuales y la ceremonia de entrega de premios.

La prueba está organizada o patrocinada por la Diputación, el Ayuntamiento de Marbella, la Federación Andaluza de Tenis (FAT), BMW Automotor, Importmontes, Kimpton Los Monteros y Los Monteros Racket Club. Por ello, en la presentación se pudo ver al diputado de Deportes, Juan Rosas; el concejal de Deportes de Marbella, Lisandro Vieytes; el vicepresidente de la FAT, Pedro Domínguez; la directora General de Importmontes, Josefa Gómez, y la directora de Kimpton Los Monteros, Merry Antoja.