Poco Davidovich para tanto Lehecka en Roland Garros

Seguramente es uno de los grandes momentos de la temporada, pero hace años que Roland Garros, donde fue cuartofinalista en 2021, dejó de ser una ... cita que depare alegrías a Alejandro Davidovich (29º). Hace tiempo también que la tierra dejó de ser su superficie favorita, capaz de sorprender en todo tipo de escenarios (exceptuando pistas rápidas 'indoor'), y lo único cierto es que el malagueño despide otro Grand Slam en París sin llamar la atención.

Alejandro Davidovich (29º) pierde ante Jiri Lehecka (34º) por 3-6, 6-3, 1-6 y 2-6, en 2 horas y 21 minutos, en segunda ronda de Roland Garros 'Aces': 3/12

Dobles faltas: 3/0

Primeros servicios dentro: 74/72%

Puntos ganados con primer saque: 66/77%

Puntos ganados con segundo saque: 44/57%

Puntos de 'break' convertidos: 1-4/5-7

'Winners': 27/39

Errores no forzados: 36/30

Velocidad media primer saque: 176/201 km/h

Toptal de puntos ganados: 88/111

Fue poco Davidovich para tanto Jiri Lehecka (34º). Partía como vigésimo sexto favorito del cuadro Fokina, y seguramente el sorteo fue el peor posible para su estatus. Los cabezas de serie se eluden en las primeras dos rondas, pero en la segunda le tocó ya un 'top 30', el cuarto mejor tenista de los que no entraron como favoritos, y si hubiera ganado tenía que vérselas ante el número uno mundial, Jannik Sinner.

Definitivamente, el azar fue casi una condena, pero no fue excusa para dejar de advertir que Davidovich no está desde Roma a su nivel, al menos al que venía luciendo en su mejor arranque de temporada. Un proceso alérgico le mermó en Italia ante De Jong, en una paliza que no se hubiera dado en otras condiciones. Tampoco pasó de segunda ronda en Hamburgo hace unos días. Si bien cedió ante Cobolli, a la postre campeón, desperdició un 5-2 y dos 'breaks' en la segunda manga, y tampoco fueron buenas las sensaciones ante Llamas en su debut en París, cuando pasó de ir dos sets arriba a perder el tercero y un 'break' abajo en la cuarta manga. Sólo una lesión de hombro de su oponente permitió la reacción.

El marcador ante Lehecka, 3-6, 6-3, 1-6 y 2-6, en dos horas y 21 minutos, habla de un duelo demasiado decantado en relación a lo que se podría prever. Al checo, que ya tenía un 2-0 en el cara a cara (en la Davis en Valencia, en pista cubierta, y en Queen's, en hierba, ambos en 2023), no le había ganado todavía un set, pero siempre jugaron en mangas muy disputadas.

El primer set fue un imposible, con Lehecka sirviendo a 201 km/h y metiendo el 95% de primeros, pero hubo una buena reacción en la segunda manga

EL pupilo de Navratil comenzó como un tiro el año ganando en el 250 de Brisbane y siendo semifinalista en Doha (triunfo incluido ante Alcaraz), pero se plantó en París con sólo tres victorias en la gira de tierra. Sin embargo, la curva de rendimiento se ha cruzado con la de Davidovich. Una subiendo como la espuma y otra bajando,

El primer set fue un imposible para Davidovich. Lehecka aprovechó un juego dubitativo al saque de su rival para el 5-3 y servía con un 95% de primeros saques dentro, un 79% de puntos ganados con esos primeros y una media de 201 kilómetros por hora de sus servicios. Con esos números sólo quedaba tener paciencia.

Ampliar Jiri Lehecka, este jueves. AFP

La tuvo durante algunos minutos Davidovich, seguido en su 'box', además de por Félix Mantilla, por el capitán de Copa Davis, David Ferrer. Ya en el juego que cerró el primer ser Lehecka y en los primeros de la segunda manga cambió la dinámica. Este tuvo que jugar por fin con segundos, y el rinconero comenzó a ganar puntos al resto hasta el 'break'. Muy sólido todo el set, con un 90% de puntos ganados con sus promeros saques, igualó el partido.

Lehecka 𝐡𝐢𝐞𝐫𝐞 a la Armada ❤️‍🩹



Alejandro Davidovich cae eliminado en cuatro sets ante el jugador checo (6-3, 3-6, 6-1 y 6-2) y se despide de París en segunda ronda.



🔗 Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #RolandGarros pic.twitter.com/EX9KxUZ9g1 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 29, 2025

Justo ahí cambió definitivamente el rumbo del mismo. Con sendos 'breaks' muy pronto tanto en el tercer set como en el cuarto, Lehecka puso el turbo hacia la cita indeseada con Sinner del sábado. Bajó sensiblemente el tenis de Davidovich, al que se veía más cansado en lo que estaba siendo un partido de desarrollo rapidísimo, con escasas situaciones de 'deuce' e intercambios breves.

Se jugaba a lo que proponía Lehecka. En el tercer set, ya con 1-3, Davidovich no pudo aprovechar un 15-40 para igualar todo, y ahí se evaporaron sus últimas esperanzas. El malagueño no competirá la semana posterior a Roland Garros para entrenar en hierba y tiene previsto reaparecer en el ATP 500 de Queen's, en Londres, un torneo en el que es un asiduo.