Carlos Alcaraz, durante una rueda de prensa. Efe
Tenis

¿Menos partidos o más dinero? El dilema del tenis

La actual composición del calendario, unido a lo suculentas que son las exhibiciones, pone al límite a los tenistas, obligados a jugar para cobrar y ganar puntos

Enric Gardiner

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:12

«Un día nos van a matar», aseguró Carlos Alcaraz en una de sus mayores quejas sobre el calendario actual. Los tenistas actúan como autónomos, ... si no juegan no cobran, pero es que además se ven obligados a seguir un calendario que no para de añadir días de competición y que está basado en la defensa de puntos. El éxito de hoy puede ser un problema para el año que viene.

