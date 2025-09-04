Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jannik Sinner, tras vencer a Lorenzo Musetti Reuters

Sinner ya avista otra final

El italiano avanza a ritmo de crucero y está a un triunfo contra Auger-Aliassime de medirse a Alcaraz o Djokovic en la final

Enric Gardiner

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:16

«¿Quién puede parar a Jannik Sinner?» es la gran pregunta que todo el mundo se hace en Flushing Meadows. Mientras Carlos Alcaraz avanza sin ... perder un set por la parte baja del cuadro, Sinner mejor día a día por la alta y cocina un aura de favorito en una hipotética final contra el español.

