Jaume Munar, durante su partido ante Zizou Bergs. John Mabanglo / EFE
Tercera ronda

Munar rompe su techo en un Grand Slam

El balear derrota a Zizou Bergs y está en octavos de final del US Open, un hito en su carrera

Enric Gardiner

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:10

El US Open que está haciendo Jaume Munar es de enmarcar. El balear, en el que ya es el mejor torneo de Grand Slam de ... su carrera, derrotó a Zizou Bergs por 6-1, 6-4 y 6-4 y por primera vez en su vida está en octavos de final de un torneo grande.

