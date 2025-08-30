Munar rompe su techo en un Grand Slam

El US Open que está haciendo Jaume Munar es de enmarcar. El balear, en el que ya es el mejor torneo de Grand Slam de ... su carrera, derrotó a Zizou Bergs por 6-1, 6-4 y 6-4 y por primera vez en su vida está en octavos de final de un torneo grande.

Munar, que ya se ha asegurado el mejor ranking de su trayectoria gracias a este triunfo, solo ha perdido un set en los tres partidos que ha disputado en Flushing Meadows, en su debut contra Jaime Faria, y a Bergs lo arrolló en poco más de dos horas explotando los 49 errores no forzados que hizo el belga.

A sus 28 años, Munar vive el mejor momento de su carrera, encadenando la tercera ronda en Wimbledon y mejorando ese resultado, que hasta este sábado era el mejor en Grand Slam, en Nueva York, donde se jugará el pase a unos impresionantes cuartos de final ante Lorenzo Musetti.

El italiano se aprovechó de la retirada de su compatriota Flavio Cobolli cuando iba ganando por 6-3, 6-1 y 2-0. Munar le tiene ganado el cara a cara y le derrotó Santiago de Chile en 2023 y en Hong Kong a principios de este año. La única victoria para el italiano fue en Wimbledon 2023.

Con estos octavos, Munar se ha asegurado ser el número 37 del mundo cuando se actualicen los rankings al término del US Open. El tope del mallorquín era el puesto 44, que precisamente había alcanzado la semana anterior a este torneo.

Por el lado del cuadro de Munar sigue avanzando Jannik Sinner, que se repuso a la pérdida del primer set contra Denis Shapovalov (5-7, 7-4, 6-4 y 6-3) para conseguir meterse en los octavos de final de todos los Grand Slams este año.