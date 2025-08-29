Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jaume Munar celebra un punto ante Gabriell Diallo en el US Open. AFP

Munar, a un paso de los octavos de final

El mallorquín firma su mejor participación en el US Open y puede meterse por primera vez en octavos de un Grande

Enric Gardiner

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:00

Oportunidad única para Jaume Munar en Nueva York. El balear venció a Gabriel Diallo con comodidad (7-5, 6-3 y 7-5) y firma ... la mejor participación de su carrera en el US Open y a un paso de enfrentarse a Jannik Sinner en los octavos de final del torneo.

Espacios grises

