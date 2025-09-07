Directo | La presencia de Trump retrasa el inicio de la batalla entre Alcaraz y Sinner
Debido al dispositivo de seguridad, la Organización acaba de informar de que el partido comenzará con media hora de retraso, en torno a las 20:30 hora española.
De ganar, Jannik Sinner se alzaría con tres títulos de Gran Slam en 2025, algo que solo han conseguido seis tenistas en un mismo año en la Era Open: Rod Laver, que ganó los cuatro en 1969, Jimmy Connors en 1974, Mats Wilander en 1988, Roger Federer en 2004, 2006 y 2007, Rafa Nadal en 2010 y Novak Djokovic en 2011, 2015, 2021 y 2023.
Con 22 años, 4 meses y 2 días, Carlos Alcaraz es el tercer jugador más joven en alcanzar siete finales en Grand Slams individuales masculinos durante la Era Abierta, solo mayor que Bjorn Borg y Rafael Nadal.
Carlos Alcaraz ha sido el primer jugador que alcanza la final del US Open sin haber perdido su turno de saque desde Roger Federer en 2015. Y puede seguir haciendo historia ya que, si gana sin perder un set, será el primero en hacerlo en el US Open en la Era Open.
Carlos Alcaraz, con seis títulos en 2025, ya ha igualado su cifra más alta de trofeos en un mismo año, los seis que consiguió también en 2023, cifra que hoy podría superar.
En 2025, los resultados han respaldado más al español que al italiano. Sinner solo ha ganado dos títulos, aunque han sido en Gran Slam, Open de Australia y Wimbledon, pero poco comparado con los ocho con los que se alzó en 2024.
Por su parte Carlos Alcaraz, Carlos Alcaraz puede convertirse en el segundo tenista español capaz de lograr dos títulos en este torneo, después de ganarlo en 2022, tras Rafa Nadal (cuatro: 2010, 2013, 2017 y 2019).
Ambos llegan a un gran nivel a esta final del US Open. Sinner puede convertirse en el primer tenista en defender el título en este Gran Slam desde Roger Federer, campeón en cinco ediciones consecutivas entre 2004 y 2008.
Las cuatro siguientes han sido en 2025, incluidos dos Grand Slam, la de hoy será la tercera en un grande este año. Todo empezó en el Masters 1000 de Roma con victoria de Alcaraz quien también venció en la de Roland Garros. Sinner respondió ganando la final de Wimbledon y en su último choque, en la final del Masters 1000 de Cincinnati, se impuso Carlos Alcaraz.
Y es que Sinner y Alcaraz se han medido en 14 ocasiones, con nueve triunfos del español y cinco del italiano, y las últimas cinco han sido en finales. Esta racha de finales consecutivas arrancó en Beijing 2024 cuando se impuso el tenista murciano.
Buenas tardes y bienvenidos a la gran final del US Open que nos trae lo que ya es un clásico en este 2025, la final entre los dos primeros del ranking ATP, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.
-
-
