Directo | Lehecka - Alcaraz
Mejora prestaciones ahora Jiri Lehecka con su saque y se anota un juego relativamente cómodo tras haberlo pasado realmente mal en sus dos anteriores turnos de servicio.
2 - 3[ SET 1 ]
Saque liftado de Jiri Lehecka, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
40 - 15
Ace de Jiri Lehecka con un saque cortado que no puede devolver Carlos Alcaraz
30 - 15
Jiri Lehecka estrella su golpe de derecha en la red
30 - 0
Segundo servicio liftado de Jiri Lehecka, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 0
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
Segundo juego en blanco para Alcaraz con turno de saque y eso supone que Jiri Lehecka aún no le ha podido hacer ningún punto desde la zona de resto.
1 - 3[ SET 1 ]
Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Jiri Lehecka
0 - 40
Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Jiri Lehecka se apunta el tanto
0 - 30
El revés de Jiri Lehecka se va fuera
0 - 15
El globo de Jiri Lehecka se va fuera
No está encontrando de momento las mejores sensaciones el tenista checo con su saque y es que seguro que le está pesando la presión. No en vano, esta es la primera vez que disputa un partido de cuartos de final en un torneo de Grand Slam.
Jiri Lehecka inaugura su casillero de juegos en este partido y lo hace sufriendo mucho, tras levantar una bola de break en contra.
1 - 2[ SET 1 ]
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
AD - 40
El passing shot de Carlos Alcaraz se estrella en la red
40 - 40
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Muchos problemas de Jiri Lehecka con su saque y ya acumula tres dobles faltas en el partido.
30 - 40
Jiri Lehecka falla su segundo servicio, doble falta
30 - 30
Jiri Lehecka no consigue superar la red con su volea
30 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
15 - 15
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 15
Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red
El jugador de El Palmar confirma el break conseguido en el juego anterior en blanco y comienza como una apisonadora este partido de cuartos de final en el Grand Slam neoyorkino.
0 - 2[ SET 1 ]
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jiri Lehecka y consigue el punto
0 - 40
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 30
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 15
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
El tenista español rompe el servicio de su rival a las primeras de cambio y arranca el partido con una interesante ventaja.
BREAK DE CARLOS ALCARAZ !!!
0 - 1[ SET 1 ]
Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red
Segunda bola de rotura para Alcaraz y llega después de una nueva doble falta del checo...
40 - AD
Jiri Lehecka falla su segundo servicio, doble falta
40 - 40
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Le llega muy rápido su primera oportunidad del partido...
30 - 40
Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Jiri Lehecka y consigue el punto
30 - 30
Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Carlos Alcaraz
15 - 30
Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red
15 - 15
Jiri Lehecka falla su segundo servicio, doble falta
15 - 0
Saque liftado de Jiri Lehecka, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Este será el cuarto duelo entre ambos jugadores y el jugador español domina el cara a cara con dos victorias y una derrota.
Además del mencionado título en Brisbane, Lehecka disputó la final en el torneo londinense de Queen´s, cayendo a manos del propio Carlos Alcaraz en la única ocasión en el que se han enfrentado en la presente temporada.
Jiri Lehecka ocupa actualmente el 21º puesto en el ranking ATP. El tenista de Mlada Boleslav ha conseguido dos títulos a lo largo de su trayectoria, el último precisamente esta temporada en Brisbane.
DATO. Carlos Alcaraz ha alcanzado la final en los siete últimos torneos que ha disputado y no falla desde que cayera a manos de Jack Draper en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells.
El murciano atesora este año victorias en Roland Garros, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinatti, además de los torneos de Rotterdam y Queen´s. Disputó, a su vez, las finales en Wimbledon y el Conde de Godó de Barcelona.
Alcaraz tratará de mantener su gran nivel actual a cierre de año en una temporada que está siendo extraordinaria y en la que ya ha conseguido seis títulos, igualando la mejor cifra en cuanto a campeonatos de su trayectoria (también seis en 2023).
El jugador de El Palmar aspira a recuperar también el número 1 de la ATP a la conclusión de este torneo, aunque para ello tendría que hacerse con el título y, de no conseguirlo, dependería del resultado que consiga Jannik Sinner, el jugador que comanda ahora mismo el ranking.
Carlitos Alcaraz tratará de conseguir este año la que sería su segunda corona en Nueva York después de haber conquistado el título en 2022 y alcanzar precisamente las semifinales en 2023.
El tenista español busca su pase a las semifinales en este último Grand Slam de la temporada por tercera vez en su trayectoria, la primera desde 2023.
Buenas tardes !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de octavos de final del US Open entre Carlos Alcaraz y el checo Jiri Lehecka. ¿Preparados? Comenzamos…
