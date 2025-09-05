Directo | Alcaraz y Djokovic luchan por un puesto en la final
Recordemos que Alcaraz se ha plantado en semifinales sin perder un solo set, algo impropio en un estilo tan peculiar como el del murciano, que siempre suele sestear en sus partidos.
No obstante, en la retina siguen los dos triunfos de Alcaraz en las finales de Wimbledon de 2023 y 2024. Está claro que nos espera un duelo apasionante.
El balance entre ambos es de 3-5 para el serbio, que siempre ha ganado en pista dura a Carlitos, ambas en 2023: Cincinatti y las ATP Finals. Asimismo, Nole ha ganado en los dos últimos enfrentamientos directos: la final olímpica de París y los cuartos de final del Open de Australia.
¡Buenas noches! Sean bienvenidos a esta gran semifinal del US Open entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Un partido de la máxima para decidir al prime finalista del último Grand Slam de la temporada.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
-
2
- 3 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
- 4 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
- 5 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
- 6 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora
- 7 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
- 8 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
- 9 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?
-
10
-
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.