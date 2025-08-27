Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alejandro Davidovic, en su partido ante el francés Arthur Rinderknech EFE

Davidovich, ko a las primeras de cambio en Nueva York

El español cede en cinco sets ante el francés Arthur Rinderknech y pone muy difícil su presencia en la Copa de Maestros

Enric Gardiner

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:53

El US Open de Alejandro Davidovich acabó antes de tiempo. El malagueño cerró su participación en los Grand Slams esta temporada con una sorprendente derrota ... ante el francés Arthur Rinderknech en la segunda ronda del torneo (6-4, 3-6, 6-2, 6-2 y 6-3).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  2. 2 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  3. 3

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  4. 4 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  5. 5 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  6. 6 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  7. 7 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  8. 8

    Aparecen pozos de la antigua mezquita junto a la Iglesia del Sagrario de Málaga
  9. 9 Ya hay fecha para la reapertura de la calle Victoria al tráfico tras dos meses cerrada en Málaga
  10. 10 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Davidovich, ko a las primeras de cambio en Nueva York

Davidovich, ko a las primeras de cambio en Nueva York