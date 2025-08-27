Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un revés a dos manos alto de Davidovich, en el duelo de este miércoles. AFP

Alejandro Davidovich cae por sorpresa ante Rinderknech

Con demasiados altibajos en el partido, en el que comenzó muy estático y acabó nervioso, el tenista malagueño cede en cinco mangas ante el gigante galo en segunda ronda del US Open

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:54

Con altibajos y un sufrimiento superior al esperado, se consumó la sorpresa cerca de la medianoche de ayer en España: Alejandro Davidovich (18º) cedió en ... cinco mangas ante Arthur Rinderknech (por 4-6, 6-3, 6-2, 2-6 y 3-6, en tres horas y 16 minutos) en la segunda ronda del US Open, partiendo de un mal arranque, una reacción que parecía ganadora y una agonía final que le deja fuera del torneo de forma inesperada. En el camino también un susto en el tendón de Aquiles de su pie derecho, que le bloqueó la pierna y parecía apuntar a algo mucho más grave, pero por fortuna se quedó en nada.

