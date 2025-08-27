Alejandro Davidovich cae por sorpresa ante Rinderknech

Con altibajos y un sufrimiento superior al esperado, se consumó la sorpresa cerca de la medianoche de ayer en España: Alejandro Davidovich (18º) cedió en ... cinco mangas ante Arthur Rinderknech (por 4-6, 6-3, 6-2, 2-6 y 3-6, en tres horas y 16 minutos) en la segunda ronda del US Open, partiendo de un mal arranque, una reacción que parecía ganadora y una agonía final que le deja fuera del torneo de forma inesperada. En el camino también un susto en el tendón de Aquiles de su pie derecho, que le bloqueó la pierna y parecía apuntar a algo mucho más grave, pero por fortuna se quedó en nada.

Alejandro Davidovich (18º) ante Arthur Rinderknech (82º), por 4-6, , en segunda ronda del US Open 'Aces': 6/8

Dobles faltas: 5/9

Primeros servicios dentro: 65/61%

Puntos ganados con primer saque: 71/70%

Puntos ganados con segundo saque: 50/51%

Puntos de 'break' convertidos: 5-12/6-13

'Winners': 33/36

Errores no forzados: 36/38

Velocidad media primer saque: 106/114 millas por hora

Veliocidad media segundo saque: 90/98 millas por hora

Total de puntos ganados: 132/130

Frente a la solvencia mostrada el domingo ante Shevchenko, en su triunfo más contundente de siempre en un Grand Slam, cuesta explicar por qué el malagueño comenzó tan poco activado, de cabeza y de piernas, en el partido, porque le costó caro. Ya en el primer turno al saque, una opción de quiebre y dos en el siguiente. Verse con un 'break' arriba espoleó más a Arthur Rinderknech (82º), un jugador peligroso, que derrotó este año a Zverev en primera ronda de Wimbledon, cuartofinalista del Abierto de Australia en 2023 y que ha ido a más en lo que va de campaña, tras un arranque desastroso.

El slide de Davidovich es pura perfección 💥 pic.twitter.com/3bR5036rrp — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2025

Al francés, formado en una universidad norteamericana y llegado de forma algo tardía al circuito, le dan aire dos golpes, el saque y la derecha. Además, con sus 1,96 metros, tiene mucha envergadura y volea muy bien en la red. Todo eso exhibió en la primera manga Rinderknech, que se crece si se ve por delante. Hubo un juego clave, el octavo, de casi diez minutos de duración, en el que salvó dos 'break points', con un par de puntos en los que Davidovich no jugó el paralelo con su rival casi vencido.

Pero Davidovich había ido claramente a más. Por eso pareció preocupante esos regalos en el primer juego del segundo set y verse tan pronto con otro 'break'. Afortunadamente, hubo reacción clara del rinconero, ahora ya con Félix Mantilla en la grada y aportándole su experiencia. Pese al 'contrabreak', llegó el susto, con una estirada en la que se lastimó en el tendón de Aquiles derecho. Hubo atención médica e instantes de nerviosismo, pero las dudas quedaron despejadas cuando el fisioterapeuta le pidió que saltara apoyado en el pie dañado y no se apreció dolor. Llegaron al fin minutos de continuidad y clara superioridad de Davidovich, dominando en los intercambios ante un rival que fue menguando en casi todo. Una doble falta para el 3-5 y saque del malagueño fue clave en el punto de inflexión, y su mejor tenis llegó en la tercera manga, con 'break' de salida y luego otro al final tras una doble falta de su oponente.

Ampliar Arthur Rinderknech celebra la victoria. AFP

Quedaba mantener esa inercia dominadora y no dejar crecerse a Rinderknech, un guión habitual en partidos de Grand Slam en los que el favorito arranca mal, pero reacciona. Sin embargo, no fue lo que sucedió. El francés resucitó a partir de un quinto juego en el que sacó adelante un 15-40 gracias a buenos servicios. La reacción fue fulminante. Cinco juegos seguidos del francés, que comenzó sirviendo en el set final.

Fue entonces cuando sucedió lo más inesperado. Davidovich, que logró un quiebre en el tercer juego, no fue capaz tampoco de cerrar la victoria y cedió en los cinco juegos siguientes. Se lió en el sexto, que parecía llevar bien encaminado, y comenzaron los nervios, ya con una presencia amenazadora del viento en la pista 10. Por primera vez el español dejó de creer en sus opciones y vio la derrota cercana, y su tenis perdió vuelo. Para colmo, el 3-5 del quiebre definitivo fue un resto ganador sobre un gran primero de Davidovich tocando cinta y línea después. Ver para creer. La juez de silla permitió demorarse hasta el infinito a Rinderknech tras pasar del 30-0 al 30-30 en el juego final, y esto le dio aire al galo para sumar sus dos puntos finales.

Ampliar Alejandro Davidovich, en un gesto de desesperación. AFP

Se repetía lo sucedido en el único precedente entre ambos en el circuito, cuando Rinderknech ganó en Marsella en 2021 en tres sets. Ahora Davidovich, en una gira maldita por Toronto, Cincinnati y Nueva York debe decidir si confirma su presencia en Marbella en la Copa Davis (ante Dinamarca) dentro de una semana. Todo apunta a que sí.