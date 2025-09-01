Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aryna Sabalenka y Cristina Bucsa se dan la mano al terminar el partido de octavos del US Open. REUTERS

Bucsa no puede con Sabalenka

La cántabra, en el mejor Grand Slam de su carrera, cae ante la número uno del mundo en octavos de final

Enric Gardiner

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:52

La bielorrusa Aryna Sabalenka cumplió con su papel de favorita y derrotó a Cristina Bucsa en los octavos de final del US Open (6-1 ... y 6-4). La cántabra, que nunca había pisado antes una segunda semana de un Grand Slam, se despide con honores ante la número uno del mundo y principal candidata al título en Flushing Meadows.

