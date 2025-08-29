Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Alcaraz resta una bola durante su partido ante Luciano Darderi. Brendan Mcdermid (Reuters)
Tenis

Alcaraz pasa a octavos del US Open con susto en la rodilla

El murciano vence a Darderi pese a un problema en la articulación derecha y ya está en la segunda semana del torneo

Enric Gardiner

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:46

A este paso, Carlos Alcaraz va a raparse antes de comenzar cada torneo. En su primer partido en la sesión diurna, abriendo el turno en ... la Arthur Ashe, el murciano dio otra clase al saque para arrollar al italiano Luciano Darderi (6-2, 6-4 y 6-0) y meterse en los octavos de final del US Open.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  3. 3 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  4. 4

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  5. 5 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  6. 6 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  7. 7

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  8. 8 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  9. 9 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  10. 10 Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia

