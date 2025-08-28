Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reuters

Alcaraz, irresistible, da una lección al italiano Bellucci

El tenista murciano sigue en racha y bate con facilidad al italiano Mattia Bellucci en la segunda ronda del US Open

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:14

Carlos Alcaraz marcó este miércoles con mayúsculas cuáles son las principales diferencias que existen entre él y Jannik Sinner y el resto de jugadores del ... circuito. Es una distancia abismal. Juegan a otra cosa. El tenista murciano se enfrentó al número 65 del mundo, el italiano Mattia Bellucci. No era un cualquiera. Lo arrolló. Fue todo un calvario para su rival, al que venció 6-1, 6-0 y 6-3 en 1h36'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  2. 2 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  3. 3 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  4. 4 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga
  5. 5 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  6. 6

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  7. 7 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  8. 8 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  9. 9 Ya hay fecha para la reapertura de la calle Victoria al tráfico tras dos meses cerrada en Málaga
  10. 10 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alcaraz, irresistible, da una lección al italiano Bellucci

Alcaraz, irresistible, da una lección al italiano Bellucci