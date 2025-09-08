Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Alcaraz posa con su trofeo tras ganar la final del US Open ante Jannik Sinner. AFP

Alcaraz destroza la precocidad

El murciano suma siete títulos esta temporada, la mejor de su carrera, y ha recuperado el número uno más de dos años después

Enric Gardiner

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:30

Carlos Alcaraz se marcha de Nueva York tras seis semanas en Estados Unidos en las que ha conquistado su segundo US Open y sexto Grand ... Slam y ha recuperado el número uno del mundo por primera vez desde junio de 2023. Alcaraz está viviendo el mejor momento de su carrera deportiva, con ocho finales consecutivas y seis títulos, los de Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's y Cincinnati. Solo Holger Rune en el Conde de Godó y Jannik Sinner en Wimbledon han podido frenarle desde marzo.

