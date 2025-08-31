Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Rinderknech. Kevin Lamarque / Reuters
Octavos

Alcaraz derrota a Rinderknech, el verdugo de los españoles

El murciano se clasifica para los cuartos de final del US Open con una trabajada victoria ante el francés

Enric Gardiner

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:07

«Ya le he complicado antes», advirtió Arthur Rinderknech, un buen sacador que este año se dio a conocer al derrotar a Alexander Zverev en ... Wimbledon. Y no mentía. Hace dos años estuvo muy cerca de eliminar a Carlos Alcaraz en Queen's. Tuvo bola de 'break' con 4-4 en el tercer set en la superficie más peligrosa para su juego. Pero Alcaraz la salvó, ganó ese partido y en espacio de cuatro semanas se coronó en Queen's y en Wimbledon.

