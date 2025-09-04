Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se saludan tras un partido. Reuters
Semifinales

Alcaraz busca el desquite ante Djokovic

El murciano se ve por novena vez las caras con el serbio, que le negó el oro olímpico, en la víspera de la que puede ser su segunda final en Nueva York

Enric Gardiner

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:49

Carlos Alcaraz nunca había llegado en esta posición a una semifinal de Grand Slam. Su novena, siendo uno de los pocos privilegiados que ha llegado ... a tantas antes de los 23 años. De hecho, en Australia tendrá la posibilidad de igualar a Rafael Nadal, Boris Becker y Bjorn Borg como los únicos en alcanzar diez con esa juventud. Pero primero está el duelo ante Novak Djokovic de este viernes (21:00 hora española).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  4. 4

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  5. 5 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  6. 6 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  7. 7 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  8. 8 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  9. 9 Retiran tres lotes de un gel de ducha por presencia de bacterias
  10. 10

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alcaraz busca el desquite ante Djokovic

Alcaraz busca el desquite ante Djokovic