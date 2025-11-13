Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Alcaraz, durante un parttido. Reuters
ATP Finals

Las opciones de Carlos Alcaraz para ser número uno y semifinalista en las ATP Finals

Si el tenista español gana a Musetti pasará como primero de su grupo, pero si pierde hay un abanico de posibilidades

C. P. S.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:26

Comenta

El Grupo Jimmy Connors llega este jueves a su desenlace con todo por decidir. La jornada se abrirá a las 14:00 horas con el ... enfrentamiento entre el estadounidense Taylor Fritz y el australiano Alex de Miñaur. Más tarde, ya con ese resultado sobre la mesa, será el turno del duelo entre Carlos Alcaraz y el italiano Lorenzo Musetti, que cerrará la fase de grupos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  2. 2 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  3. 3 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  4. 4 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  5. 5 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  6. 6 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses
  7. 7

    Ya huele a roscón de Reyes: una pastelería de Málaga prepara uno de los mejores de Andalucía
  8. 8

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  9. 9 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  10. 10 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las opciones de Carlos Alcaraz para ser número uno y semifinalista en las ATP Finals

Las opciones de Carlos Alcaraz para ser número uno y semifinalista en las ATP Finals